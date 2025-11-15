Miradlos bien. Hay máquinas que cuanto más callan, más hablan. Cada vez que los veáis (y los veremos con cada vez mayor frecuencia) rodando por ... nuestra orografía, pensad cómo bajo su capó duerme una historia que no es solo técnica: es un sueño industrial con pasaporte chino que responde a un acrónimo improbable: BYD. 'Build Your Dreams'. 'Construye tus sueños'. La épica es una continuidad de gestos que sostienen una visión. Su fundador y presidente, Wang Chuanfu, químico de formación, no se comporta como un héroe de novela, sino como un técnico metódico, perseverante, paciente. Erre que erre: replicar, abaratar, escalar; luego innovar, volver a escalar. Su biografía —origen muy humilde, huérfano temprano, brillantez académica, kilopondios de esfuerzo e investigación pública, Shenzhen como laboratorio del capitalismo administrado— le permitió comprender que el mejor atajo es el que pasa por el taller. Y que, si hace falta, se fabrican mascarillas durante una pandemia para mantener la maquinaria en forma y la reputación en orden. Todo arranca en 1995 en una ciudad china recién inventada, en una fábrica de baterías de níquel-cadmio recién construida. Una biografía china de tantas, escrita a base de soldaduras y turnos de noche. Pero antes de los coches, BYD ya latía en los bolsillos de medio planeta: suministraba baterías a Nokia y Motorola, cuando la modernidad de los 90 eran aquellos ladrillos con antena. La electricidad, que para nosotros era un enchufe, concedió a Wang Chuanfu el modo de narrar un nuevo relato, un sueño épico: energía que se acumula para ser liberada; energía que se almacena para hacerse imprescindible. Un sueño. En 2003 compran una automotriz estatal moribunda y la reconvierten; en 2005 venden coches de combustión —la imitación como aprendizaje—; en 2008 se atreven con los primeros híbridos enchufables hechos en serie en China, y con uno especialmente pensado para esa caballería urbana que nunca duerme: un ejército de taxis. Ese mismo año, un tal Warren Buffett compra un trozo de la empresa… pues a veces hace falta un oráculo que olfatea por dónde discurrirá la Historia.

Pero no exageremos: no hay demasiado lirismo en una línea de montaje, tampoco en planes de inversión faraónicos. El romanticismo se deja para el eslogan; la realidad es mucho más vertical que todo eso: una filosofía a base de tornillería, planificación ingenieril, pragmatismo puro y duro, paciencia estratégica. Y sueños. Épica y lirismo seguían a la zaga. BYD decidió integrar casi todo: baterías, motores, electrónica de potencia, control. Occidente soñó primero con carreteras infinitas, el rugido de la aceleración, estaciones de servicio como templos, el olor metafísico de esa libertad que huele a gasolina. China soñó después (y a su manera) con baterías. Ojo, no es una diferencia menor: cuando en 2022 BYD deja de fabricar coches de combustión, selló un pacto con su propia biografía: si vas a construir tus sueños, tu materia prima no puede ser la de los sueños de otros. Desde entonces, su logo ya no es sólo un adorno, es una promesa con el porvenir. Ahí aparece la fricción con nuestros sueños analógicos europeos y occidentales. Mientras, los sueños chinos aprendían a amaestrar una tecnología que no era suya, a hacerla dialogar con la electrónica, la eficiencia, la competitividad y el silencio, aprovechando por el camino la eficacia de un Estado que –no nos engañemos– empuja, incentiva, planifica y, cuando conviene, protege, subvenciona y hormona. Competir también es eso. En el amor y en la guerra, a menudo formamos parte de las pesadillas y los sueños que construyen otros.

Tras la épica que entraña haberse convertido en el mayor fabricante de coches eléctricos del mundo late la expresión visible del cambio estructural del poder tecnológico mundial hacia China. La épica del tornillo que no se suelta, la del ingeniero que repite un ensayo hasta que la batería no explota ni por aburrimiento, la del fundador que, por dos veces al borde de la ruina, sigue invirtiendo en I+D. Por eso BYD no es una 'empresa china más', es un símbolo operativo de todo un proyecto de Estado, que decidió que la primera gran tecnología moderna que lideraría globalmente sería la del vehículo eléctrico. Antes, probaron su fuerza en los móviles; ahora son los coches; mañana, quién sabe, ¿los trenes de alta velocidad? ¿los aviones? ¿las compañías energéticas, las telecos… la banca? Mientras en Europa debatimos si ponemos puertas al campo o ponemos fábricas en el campo, si competimos en precio, en diseño o en regulación, BYD y el resto de fabricantes chinos (Geely, Chang'An, Chery, DongFeng, etc.) ya han contestado a su manera: multiplicando marcas, cubriendo desde el utilitario urbano hasta el lujo eléctrico. ¿Cómo de alto tiene que ser el rompeolas para detener un tsunami? ¿Cómo de ambiciosos han de ser nuestros sueños para que no los construyan otros? Pienso en esa frase tautológica —'construye tus sueños'— que, a nuestros ojos occidentales, rezuma épica, pero también cursilería facilona y concluyo que la continuidad del sueño está en la batería, no en el objeto que alimenta. Estos coches chinos mudos parecen decirnos que el futuro no será de quien logre soñarlo, sino de quien lo atornille mejor. La literatura demuestra que un sueño no se narra, se construye. En todo caso, como dice Luis García Montero, «nadie sabe dónde acaban los sueños».