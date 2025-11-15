El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Sábado, 15 de noviembre 2025, 07:33

Miradlos bien. Hay máquinas que cuanto más callan, más hablan. Cada vez que los veáis (y los veremos con cada vez mayor frecuencia) rodando por ... nuestra orografía, pensad cómo bajo su capó duerme una historia que no es solo técnica: es un sueño industrial con pasaporte chino que responde a un acrónimo improbable: BYD. 'Build Your Dreams'. 'Construye tus sueños'. La épica es una continuidad de gestos que sostienen una visión. Su fundador y presidente, Wang Chuanfu, químico de formación, no se comporta como un héroe de novela, sino como un técnico metódico, perseverante, paciente. Erre que erre: replicar, abaratar, escalar; luego innovar, volver a escalar. Su biografía —origen muy humilde, huérfano temprano, brillantez académica, kilopondios de esfuerzo e investigación pública, Shenzhen como laboratorio del capitalismo administrado— le permitió comprender que el mejor atajo es el que pasa por el taller. Y que, si hace falta, se fabrican mascarillas durante una pandemia para mantener la maquinaria en forma y la reputación en orden. Todo arranca en 1995 en una ciudad china recién inventada, en una fábrica de baterías de níquel-cadmio recién construida. Una biografía china de tantas, escrita a base de soldaduras y turnos de noche. Pero antes de los coches, BYD ya latía en los bolsillos de medio planeta: suministraba baterías a Nokia y Motorola, cuando la modernidad de los 90 eran aquellos ladrillos con antena. La electricidad, que para nosotros era un enchufe, concedió a Wang Chuanfu el modo de narrar un nuevo relato, un sueño épico: energía que se acumula para ser liberada; energía que se almacena para hacerse imprescindible. Un sueño. En 2003 compran una automotriz estatal moribunda y la reconvierten; en 2005 venden coches de combustión —la imitación como aprendizaje—; en 2008 se atreven con los primeros híbridos enchufables hechos en serie en China, y con uno especialmente pensado para esa caballería urbana que nunca duerme: un ejército de taxis. Ese mismo año, un tal Warren Buffett compra un trozo de la empresa… pues a veces hace falta un oráculo que olfatea por dónde discurrirá la Historia.

