La pistola humeante de nuestra democracia

En toda democracia liberal consolidada, la tolerancia frente a la corrupción política se rompe en cuanto aparece una sospecha fundada. No hace falta una sentencia ... firme ni una condena penal para exigir responsabilidades políticas. La mera imputación judicial —ahora llamada investigación— ya debería bastar para marcar una frontera moral clara entre lo aceptable y lo intolerable en la gestión pública. Esa línea, en los sistemas democráticos más sólidos, es inquebrantable: quien es investigado por corrupción da un paso atrás, y el partido que lo ampara asume la responsabilidad de depurarse a sí mismo.

Sin embargo, en España, esa frontera moral parece haberse desplazado peligrosamente. Estamos asistiendo a la consolidación de lo que podríamos llamar la 'doctrina de la pistola humeante': mientras no se encuentre la prueba definitiva, mientras el humo se disuelva en el aire, el político se aferra al cargo, y su partido mira hacia otro lado. Esta nueva ética de la sospecha no exige rendición de cuentas, sino pruebas irrefutables. No pide transparencia, sino silencio. Es una degradación paulatina del estándar democrático.

El actual partido en el poder, se ha atrincherado frente a evidencias cada vez más abrumadoras de corrupción y nepotismo en su entorno. Los casos que afectan al hermano y a la esposa del presidente Pedro Sánchez no son meras anécdotas familiares, sino síntomas de un sistema que ha perdido el pudor institucional. Cuando los lazos personales y los intereses públicos se confunden, la democracia enferma. Y cuando esa confusión se justifica desde el poder, la enfermedad se agrava.

A esta situación se suma la figura del fiscal general del Estado, un cargo que debería representar la independencia y el equilibrio del sistema judicial, y que hoy está sentado ante el Tribunal Supremo por haber participado, falta ver el grado, en una operación de acoso a una adversaria política. Resulta difícil imaginar una imagen más demoledora para la credibilidad de las instituciones. La memoria selectiva y la falta de vergüenza profesional con la que se intenta minimizar el escándalo revelan hasta qué punto el poder se ha acostumbrado a la impunidad.

En paralelo, surge la figura casi caricaturesca de una fontanera del partido, un personaje que parece escapado de un cómic de Ibáñez, encargada —según acreditan un comandante de la Guardia Civil y un fiscal— de perseguir a quienes investigan a la familia presidencial. Lo que podría parecer una anécdota grotesca adquiere tintes inquietantes cuando se comprueba que la maquinaria del Estado se utiliza no para servir a los ciudadanos, sino para proteger al líder. Es la perversión definitiva del sistema: la conversión del poder público en herramienta privada.

Las informaciones que apuntan a una trama urdida desde la secretaría de Organización del PSOE, con enchufismo, mordidas millonarias y prostitución como elementos recurrentes, dibujan un panorama devastador. Si se confirman, sus consecuencias serán inevitables: no solo afectarán a los protagonistas directos, sino que golpearán el corazón de la confianza pública en las instituciones. La sombra de un futuro judicial que desemboque en años de cárcel para las dos manos derechas del presidente en los últimos siete años ya planea sobre el horizonte político.

Y pese a todo, el presidente Sánchez no se da por aludido. Insiste en que no existe una pistola humeante, que nadie ha encontrado aún las huellas que lo incriminen. Pero el problema, más allá del terreno judicial, es ético y democrático. La salud de una democracia no se mide por el número de condenas, sino por su capacidad para reaccionar ante la sospecha. En los países donde la democracia está viva, los responsables se apartan antes de que los tribunales lo ordenen; en los países donde la democracia se degrada, los responsables se aferran al cargo hasta que los tribunales actúan.

En el otro lado, en el partido llamado a ocupar el relevo en las instituciones del Estado, hemos asistido a que un presidente autonómico, tras una gestión calamitosa de una catástrofe, presente su dimisión al cabo de un año aludiendo a que «ya no puedo más». Solo el cansancio psicológico le ha empujado a dimitir pero no su responsabilidad política evidente y reconocida en la dana asesina.

Por eso, conviene detenerse un momento, salir de las trincheras ideológicas y dejar de alimentar el eterno 'y tú más' que paraliza cualquier debate honesto. España necesita una catarsis moral, un nuevo contrato cívico que devuelva valor a la palabra 'democracia'. No bastan los discursos sobre regeneración: hacen falta actos, renuncias y gestos que devuelvan la credibilidad a la política.

La pregunta que deberíamos hacernos es tan simple como incómoda: ¿qué país vamos a dejar a nuestros hijos si seguimos tolerando esta demolición silenciosa de nuestras instituciones? La democracia no se defiende sola. Y cuando la conciencia cívica se apaga, ninguna pistola humeante será suficiente para despertarla.