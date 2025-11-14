El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La pistola humeante de nuestra democracia

Justino Sánchez

Justino Sánchez

Viernes, 14 de noviembre 2025, 07:14

Comenta

En toda democracia liberal consolidada, la tolerancia frente a la corrupción política se rompe en cuanto aparece una sospecha fundada. No hace falta una sentencia ... firme ni una condena penal para exigir responsabilidades políticas. La mera imputación judicial —ahora llamada investigación— ya debería bastar para marcar una frontera moral clara entre lo aceptable y lo intolerable en la gestión pública. Esa línea, en los sistemas democráticos más sólidos, es inquebrantable: quien es investigado por corrupción da un paso atrás, y el partido que lo ampara asume la responsabilidad de depurarse a sí mismo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

