Hablemos de langostas. No de David Foster Wallace, de Tamara Falcó. Hablemos de la civilización occidental. Del Cristianismo. De Tamara Falcó, que no habrá leído a David Foster Wallace ni habrá visto 'Langosta', la película de Yorgos Lanthimos. O sí, yo qué sé. Tampoco sé si habrá visto a Woody Allen en 'Annie Hall' sufriendo. O si habrá leído a Jean François Revel: «Lo que más me gusta de la langosta con mayonesa es la mayonesa». Que le den a la langosta.

La hija de Isabel Preysler y el marqués de Griñón está concursando en 'MasterChef Celebrity'. Había que matar, desmenuzar y presentar el crustáceo. Uno de los especímenes humanos (Avellaneda): «Yo no lo mato, que a nivel kármico es tremendo». Nivel kármico. ¿Pero es que somos de Bombay? Yo sólo entiendo el nivel cárnico. El de mis mollas y el de los chuletones.

Y entre tanto tiquismiquismo surgió Tamara Falcó con sus ademanes de Judy Holliday en 'Nacida ayer' (o Elle Fanning en 'Día de lluvia en Nueva York') y la profundidad de Zubiri. «Es que yo no creo que me vaya a reencarnar en una langosta». «Cuando me muera, un poco de purgatorio y supongo que al cielo». «Es una de las cosas buenas de ser católico. Veo una araña y ¡pam!». «Tienes menos miedo a los insectos», apuntó Boris Izaguirre para ayudar cuando Samantha Vallejo-Nágera preguntó: «¿Los católicos matan?». Otra de Ranchipur, no te digo. «Tengo menos miedo de estar reencarnada en un insecto. O sea, no es estar matando a mi bisabuela», remató Tamara. Yo tengo mucho respeto a los insectos. Sobre todo ahora que estoy leyendo 'Pasión por los insectos. Ilustradoras, aventureras y entomólogas' (Turner), de Xavier Sistach. Estudiar los insectos es muy cómodo para las mujeres. ¿Dónde metes una jirafa, un hipopótamo o un elefante? Tamara es un elefante en el salón dando trompazos de sensatez entre tanta pamplina.