Alberto Santamaría, voz poética

Luis Alberto Salcines

Luis Alberto Salcines

Jueves, 16 de octubre 2025, 07:21

Alberto Santamaría nació en Torrelavega en 1976, pertenece, por tanto, a la generación de la Transición. A los pocos meses se traslada su familia a ... Santander, sin embargo, regularmente volvían a la ciudad del Besaya, donde vivían sus abuelos. Él, Fermín Fernández, un conocido y querido socialista que vivió en el Barrio Covadonga y La Inmobiliaria. Algunas imágenes, escenas de ese periodo, quedaron en su memoria. Ahora da a conocer en la prestigiosa editorial independiente La bella Varsovia un poemario bajo el título 'De las cosas pálidas'. Anteriormente había publicado otros cinco con los que fue reconocido con importantes premios como los de Radio 3, Ciudad de Burgos y Vicente Núñez, reunidos en un volumen, 'El huésped esperado. Poesía reunida. (2004- 2016)'. Ha combinado la poesía con el ensayo, género en el que ha escrito numerosos textos, entre ellos, 'En los límites de lo posible. Cultura popular y capitalismo afectivo' (Akal, 2018) y 'El único planeta verdaderamente alienígena es la Tierra. J. G. Ballard, guía para usuarios del desastre' (Akal, 2025). Añádase a su bibliografía la novela con acentos autobiográficos 'Barrio Venecia', y se completa su poliédrica creatividad. Actualmente es catedrático de Teoría del Arte en la Universidad de Salamanca. Santamaría probablemente se siente más poeta que ensayista, pero sus reflexiones lúcidas sobre el tiempo que nos ha tocado vivir, llenas de ironía y humor, críticas, a veces radicales, muestran un pensamiento original deudor en algunos aspectos de Ballard. «Estar es todo», repite en este poemario, en el que son frecuentes fragmentos de la memoria («Visitar este paisaje abrasado que es la infancia…»). No es un libro de fácil lectura, pero sí encontrará el lector en él imágenes de gran belleza y hondura meditativa: «Las palabras venosas hechas de alambre, la vida se construye así, dando palos de ciego». Se pregunta: «¿A quién le debo el peso / de tantas inseguridades?».

