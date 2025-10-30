Fernández Abascal, arquitecto

Comenta Compartir

La larga y fecunda trayectoria del arquitecto torrelaveguense Eduardo Fernández Abascal le ha deparado importantes premios en Cantabria y en el ámbito nacional. Estos días ... hemos conocido otros dos. Por un lado, el Colegio de Arquitectos de Cantabria le ha concedido el premio Ortega-Olloza en la modalidad Obra Nueva Residencial por los proyectos 'Casa de madera de Ongayo' y 'Casa en Puente Avíos'. Ya en 2023 recibió el mismo galardón. Por otro, ha sido incluido en la exposición 'Regeneraciones. China y España en el espejo' en la Casa de la Arquitectura de Madrid por la rehabilitación del Seminario y Universidad Pontificia de Comillas formando equipo con los arquitectos Alonso y Barrientos, Pesquera y Ulargui y Floren Muruzábal. Eduardo comenzó profesionalmente trabajando con el también arquitecto Luis Castillo. Con su ilusión y juventud obtuvieron el premio Europa Nostra por la rehabilitación de la Torre de Don Borja en Santillana del Mar. En 1983 crea su estudio junto a Muruzábal, una dupla en perfecta sintonía que ha conseguido un gran prestigio, tanto con proyectos de obra nueva como de rehabilitación. Uno de ellos, el pasado año, el Premio Honorífico Nan, esta vez a título individual a Fernández Abascal, quien al agradecer la distinción, dijo: «El premio, más que reconocer nuestra trayectoria con obras discretas y sencillas, valora algunas maneras y actitudes de ejercer la profesión, una forma de practicar el oficio próxima al lugar y a los usuarios, alejada de las grandes ciudades e, incluso, de las escuelas. Un estudio que realiza su actividad de manera artesanal, con un control muy directo de casi todas las decisiones». Una declaración de principios, haciendo suya la reflexión de Ortega y Gasset: «Los edificios son un inmenso gesto social». Uno de sus últimos trabajos ha sido la recuperación de las Naves de Gamazo en Santander.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión