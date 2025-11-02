El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Medio siglo sin Franco

Los españoles de menos de sesenta años apenas tienen recuerdos de lo que fue una dictadura

Manuel Ángel Castañeda

Domingo, 2 de noviembre 2025, 07:58

EEl próximo veinte de noviembre se cumplirán cincuenta años de la muerte de Franco. Medio siglo sin la presencia del dictador en la vida de ... los españoles es tiempo suficiente para un análisis sosegado de su gobierno y también para que su figura se pierda en la noche del tiempo y la historia. Ese medio siglo transcurrido tras su muerte significa que los españoles de menos de sesenta años apenas tienen recuerdos de lo que fue una dictadura, en su más exacta definición, y que quienes vivimos los últimos años del régimen recordemos aquellos tiempos llenos de silencios.

