El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Todos tenemos un DeLorean, McFly

Manuel Rebollar

Manuel Rebollar

Sábado, 8 de noviembre 2025, 07:37

Comenta

Lo veo pugnar por mantenerse en lo alto de un pequeño montículo que defiende de sus compañeros de juego, otros tres o cuatro muchachos de ... unos siete u ocho años. El objetivo es claro: no permitir que nadie permanezca encima y, desde allí, y una vez repelidos todos los intentos de sus amiguetes por conquistar el lugar, gritar, como si no hubiese nada más importante en el mundo, que él es el rey de la montaña –que es la vida–. Es un momento enormemente placentero, una sensación irrepetible y fugaz porque, a continuación, es derribado por otro de los aspirantes y rueda entre risas por la hierba del parque dejando atrás su momentáneo reinado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El cántabro hospitalizado en Vietnam pasa a cuidados paliativos: «Es un final muy triste»
  2. 2

    Los traumatólogos de Valdecilla dejan de operar por las tardes por «la carga derivada de Laredo»
  3. 3

    Las viviendas de lujo que se levantarán en Menéndez Pelayo ya están vendidas
  4. 4

    Los sindicatos docentes aparcan las movilizaciones de forma temporal: «La solución está en un impasse»
  5. 5

    Torrelavega, primer municipio que controlará la basura orgánica con cerraduras electrónicas
  6. 6 Cómo preparar cerdo agridulce, una de las «estrellas» de la cocina asiática
  7. 7

    La gripe se sitúa en Cantabria «al borde» del nivel de epidemia «un mes antes de lo habitual»
  8. 8

    La Ciudad del Transporte se divide: los camiones a Camargo y las naves a Penagos
  9. 9

    Entra a una iglesia en Santander, increpa al cura y acaba robando los cartuchos de tinta del despacho
  10. 10

    Los adolescentes cántabros, entre los que más se emborrachan y más cannabis fuman

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Todos tenemos un DeLorean, McFly