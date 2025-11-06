El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alex 0'Dogherty con las cinco personas que aparecieron en su espectáculo. Instagram

Cinco personas en la sala

¿Qué haces cuando solo van cinco personas a ver la obra que estrenas en una sala? ¿Te lo callas o lo cuentas en tus redes sociales?

Marta San Miguel

Jueves, 6 de noviembre 2025, 00:24

Comenta

¿Qué haces cuando solo van cinco personas a ver la obra que estrenas en una sala? ¿Te lo callas o lo cuentas en tus ... redes sociales? La pregunta puede resultar obvia, sin embargo, la actualidad a veces nos regala momentos inesperados que dan pie a repensar lo que consideramos una norma. La pasada semana, el actor Alex O'Dogherty presentó en Bilbao su documental 'De todos lados un poco. Un viaje a través de los orígenes', un trabajo de investigación sobre la procedencia de su apellido, iniciado por su padre cuando era pequeño, y que acaba indagando en la identidad, la historia migratoria y nuestra necesidad de movimiento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Feijóo propone en Santander que los autónomos también puedan trabajar por cuenta ajena
  2. 2

    Cartes cobrará este año por el Parque Mágico de la Navidad
  3. 3

    Condenan al juez de vigilancia penitenciaria de Cantabria a devolver 82.341 euros
  4. 4 El sur desata los primeros incendios
  5. 5 Detenido por circular por Hazas con una pistola en el maletero y 33 gramos de cocaína encima
  6. 6

    Los familiares de un enfermo en paliativos podrán encadenar permisos y cuidarle durante meses
  7. 7

    Del tren al bus, el cambio obligado por las obras
  8. 8

    PP y Vox dejan a la PAH fuera de las comparecencias de la Ley de Vivienda de Cantabria
  9. 9

    «Las capturas autorizadas de salmones son tan reducidas que su incidencia es mínima»
  10. 10

    Sanidad avisa del bloqueo de mejoras salariales e inversiones si no sale adelante el presupuesto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Cinco personas en la sala

Cinco personas en la sala