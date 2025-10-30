'Happy hour' en TikTok

Siempre que veo muretes delimitando extensiones vastísimas de prados, me acuerdo de la frase poner puertas al campo y me pregunto si no será posible. ... Porque hasta el mar tiene sus límites; lejanos, inasibles, pero a fin de cuentas paredes de costa contra las que se estrella, incapaz de avanzar más allá. Todo tiene un límite, hasta internet, por mucho que hayamos tirado del refranero popular para justificar la barra libre con que usamos las nuevas tecnologías. Australia ha puesto puertas al campo con una ley que prohíbe a los menores de 16 años usar redes sociales. La iniciativa, pionera en el mundo, entrará en vigor el 10 de diciembre, cuando empresas como TikTok, Facebook, Snapchat o Instagram tendrán que eliminar las cuentas de usuarios australianos menores de esa edad.

Australia promueve esta medida en un intento de proteger a los menores, y paradójicamente, es el mismo argumento que han esgrimido los gigantes tecnológicos al cocear contra la medida: dicen que si se eliminan los accesos a sus redes, los críos recurrirán a lugares más oscuros y sospechosos donde podrán seguir consumiendo y compartiendo contenido de dudosa procedencia «y sin ninguna protección». ¿Y si la protección está en usarlas poco, o nada, o más tarde? ¿Y si somos los adultos los primeros que tendríamos que vigilar la 'happy hour' cada vez más larga en la que estamos inmersos en las pantallas?

Entiendo el temblor de corvejones de los CEO de estas empresas ante esta normativa, una de las más restrictivas del mundo: ¿y si sale bien? ¿Y si el consumo de contenido viral y horas en línea cae estrepitosamente en esa franja de edad y otros países se suman? ¿Qué efecto tendrá en el desarrollo neurológico de un menor si el uso de las redes sociales se retrasa hasta esa edad? No sé si lo que ha propuesto Australia es una solución o un murete que cualquiera podrá pasar por encima, pero intentar regular el consumo digital, cuyo contenido puede ser tan canalla como divertido, tan ilustrativo como calamitoso, es una medida que debería de tener toda nuestra atención.

Según el Foro Económico Mundial, un estudiante de secundaria de Japón pasa una media de seis horas al día conectado, más que cualquier otro grupo de edad. El país nipón ha empezado a actuar en consecuencia y el pasado septiembre, la ciudad de Toyoake (69.000 habitantes) aprobó una ordenanza que recomienda limitar el uso de los teléfonos un máximo dos horas diarias después del colegio, con horarios que indican la hora tope de uso: las 21:00 horas para los más jóvenes y las 22:00 para los adolescentes. No sé si servirá poner puertas al campo, pero tirando de refrán, cuando el río suena, agua lleva.