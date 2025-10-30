El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EFE

'Happy hour' en TikTok

Australia prohíbe las redes sociales a los menores de 16 años, ¿se acabó la barra libre?

Marta San Miguel

Jueves, 30 de octubre 2025, 00:13

Comenta

Siempre que veo muretes delimitando extensiones vastísimas de prados, me acuerdo de la frase poner puertas al campo y me pregunto si no será posible. ... Porque hasta el mar tiene sus límites; lejanos, inasibles, pero a fin de cuentas paredes de costa contra las que se estrella, incapaz de avanzar más allá. Todo tiene un límite, hasta internet, por mucho que hayamos tirado del refranero popular para justificar la barra libre con que usamos las nuevas tecnologías. Australia ha puesto puertas al campo con una ley que prohíbe a los menores de 16 años usar redes sociales. La iniciativa, pionera en el mundo, entrará en vigor el 10 de diciembre, cuando empresas como TikTok, Facebook, Snapchat o Instagram tendrán que eliminar las cuentas de usuarios australianos menores de esa edad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Investigan a trece desguaces de Cantabria por emitir más de ocho toneladas de gases contaminantes
  2. 2

    Espectacular despliegue de la Guardia Civil en el polígono de Parayas para escoltar un convoy de armas
  3. 3

    Un incendio en un edificio de la Plaza Pombo obliga a desalojar a 25 personas de madrugada: «Ha sido un susto importante»
  4. 4

    El nuevo aparcamiento junto a la estación de tren de Santander tendrá 524 plazas
  5. 5

    Una contrata de Ryanair despide a 15 trabajadores del Seve Ballesteros
  6. 6

    «La ayuda recibida de desconocidos nos hace recuperar la fe en la sociedad»
  7. 7

    La cifra de muertos en la redada de Río supera los 130 tras la aparición de otros 70 cadáveres en un bosque
  8. 8

    El dragado de la bahía frena la erosión de Somo y Loredo y el avance de El Puntal
  9. 9 Supuesta violación en Benalmádena tras una cita en Tinder: «Sé que quieres mis genes superiores»
  10. 10

    Una jueza investiga a Susinos y Serdio por las extracciones para el control del lobo en Cantabria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes 'Happy hour' en TikTok

&#039;Happy hour&#039; en TikTok