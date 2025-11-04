Eso que retumba

El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Marta San Miguel

Santander

Martes, 4 de noviembre 2025, 07:13

Comenta

Tenemos un poco de lío con la memoria, sobre todo con los términos que usamos para referirnos a lo que nos precede. Cada 3 de ... noviembre, un acto conmemora en Calderón de la Barca la tragedia del Cabo Machichaco, el barco que explotó en el muelle en 1893 y grabó la leyenda de la ciudad a base de brasas y fuego. Ayer, la Banda Municipal entonó su música en la plaza que ahora lleva el nombre del vapor, hubo una ofrenda en honor al medio millar de víctimas de la explosión, hubo fotos con las autoridades posando. Cada 3 de noviembre, algo retumba en las tripas de la ciudad y es nuestra memoria ejerciendo presión contra el olvido. Y es hermoso, me digo, si no fuera porque luego tenemos un despiste de pez de acuario para otros legados que se nos escurren.

