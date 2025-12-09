El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Toca esperar

Marta San Miguel

Marta San Miguel

Santander

Martes, 9 de diciembre 2025, 07:10

La cola para los análisis es larguísima, en los pasillos varios pacientes llevan mascarilla. Nos citan en un hueco dentro de un hueco porque los ... casos de gripe son demasiados, y sin embargo cuando sales con el diagnóstico o un volante para el especialista, sientes que algo funciona. Pero hoy empieza el lío: este martes, los médicos de Cantabria se suman hasta el viernes a la huelga nacional convocada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos para exigir un Estatuto Marco propio que regule sus condiciones laborales. Y cada vez que hay protestas o conflictos en este ámbito, temo lo mismo; que languidezca la Sanidad.

