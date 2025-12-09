La cola para los análisis es larguísima, en los pasillos varios pacientes llevan mascarilla. Nos citan en un hueco dentro de un hueco porque los ... casos de gripe son demasiados, y sin embargo cuando sales con el diagnóstico o un volante para el especialista, sientes que algo funciona. Pero hoy empieza el lío: este martes, los médicos de Cantabria se suman hasta el viernes a la huelga nacional convocada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos para exigir un Estatuto Marco propio que regule sus condiciones laborales. Y cada vez que hay protestas o conflictos en este ámbito, temo lo mismo; que languidezca la Sanidad.

La huelga llega en plena ola de gripe después de un puente, y aunque el decreto de servicios mínimos garantiza la atención urgente y de patologías que no pueden esperar como la oncológica, detrás de cada huelga en Sanidad hay una llamada de atención: dibuja un escenario que nos hace ver lo que podría llegar a suceder.

Los usuarios padecemos las consecuencias cuando la salud de la Sanidad falla: en otras comunidades ya lo hacen, como se ha conocido recientemente en el caso del hospital de Torrejón, en Madrid, gestionado por una empresa privada que priorizaba los casos más rentables. Con la salud no se negocia, pero mucho menos se hace negocio. A falta de ver el seguimiento, esta semana de huelga toca esperar, y no solo la cita médica o la prueba, sino que en los despachos sepan cuidar la Sanidad y su salud.