La tierra dormida

Con gafas de turista: campamento urbano de pegamento y aerosol

Nieves Bolado

Domingo, 16 de noviembre 2025, 07:39

Ver Torrelavega con las gafas de un turista es enfrentarse a una evidencia incómoda: hay zonas que dan la sensación de haber sido abandonadas. No ... hace falta entrar en la periferia; basta con caminar por calles céntricas para notar que la imagen pública de Torrelavega lleva tiempo en segundo plano. Las pintadas, lejos de ser expresión cultural o rebelión estética, se muestran como síntoma de dejadez. No hay intención, no hay mensaje, no hay talento: solo firmas repetidas, manchas rápidas, garabatos que invaden persianas, muros y locales cerrados. Pongámonos esas gafas. Cuando se visita por primera vez cualquier ciudad, el paseante suele situarse en la plaza mayor, que aunque en Torrelavega no es el epicentro social, sí lo es geográfico. La primera visión será la de unos portalones con sus columnas llenas de suciedad, evidencias de las micciones de los animales, y un sin fin de restos de adhesivos de cartelera, e incluso, con desperfectos ocasionados por el choque de un vehículo. Desdoro y suciedad para la que presume de ser la segunda ciudad de Cantabria. Por lo menos si las hubiera decorado Okuda tendrían un atractivo turístico.

