Con gafas de turista: campamento urbano de pegamento y aerosol

Ver Torrelavega con las gafas de un turista es enfrentarse a una evidencia incómoda: hay zonas que dan la sensación de haber sido abandonadas. No ... hace falta entrar en la periferia; basta con caminar por calles céntricas para notar que la imagen pública de Torrelavega lleva tiempo en segundo plano. Las pintadas, lejos de ser expresión cultural o rebelión estética, se muestran como síntoma de dejadez. No hay intención, no hay mensaje, no hay talento: solo firmas repetidas, manchas rápidas, garabatos que invaden persianas, muros y locales cerrados. Pongámonos esas gafas. Cuando se visita por primera vez cualquier ciudad, el paseante suele situarse en la plaza mayor, que aunque en Torrelavega no es el epicentro social, sí lo es geográfico. La primera visión será la de unos portalones con sus columnas llenas de suciedad, evidencias de las micciones de los animales, y un sin fin de restos de adhesivos de cartelera, e incluso, con desperfectos ocasionados por el choque de un vehículo. Desdoro y suciedad para la que presume de ser la segunda ciudad de Cantabria. Por lo menos si las hubiera decorado Okuda tendrían un atractivo turístico.

Los cartelones que se colocaron para poner anuncios son hoy una acumulación de impresentable presencia, tanto, que bien podría escribirse la historia a través de los años y de su cartelería. También hay contrastes porque Torrelavega tiene murales de calidad, fachadas intervenidas con criterio, proyectos culturales que pretenden mejorar el entorno. Pero esas intervenciones funcionan como parches vistosos en una tela demasiado desgastada. Por cierto, se ha perdido la oportunidad de dedicar uno de esos murales a la genial escritora Concha Espina, en la fachada ciega situada en la placita y en el acceso al teatro.

Caminar por Torrelavega con ojos de turista es sentirse en una ciudad que tiene potencial, pero que lo esconde bajo capas de abandono. En un par de puntos se ofrece una fascinante colección de capas históricas: anuncios de fiestas de 2018, clases de guitarra, ofertas de empleo que suenan a broma… todo ello, cuidadosamente adherido sobre capas anteriores. Es como una excavación arqueológica, pero sin pala. Y, por supuesto, están los murales oficiales: bonitos, coloridos, bien hechos… tan bien hechos, que parecen pedir perdón por el entorno que los rodea, como diciendo: «Lo intentamos, de verdad, pero no podemos con todo». Son pequeñas islas de optimismo rodeadas de un océano de aerosol y celo.

Torrelavega podría ser una ciudad, si lo intentamos, hasta bonita, pero ahí se queda, capa sobre capa, como si alguien quisiera conservarlas para generaciones futuras. Arqueólogos del año 2300 descubrirán una farola y dirán: «Fascinante, aquí celebraba una verbena cada verano y daban clases particulares a buen precio».