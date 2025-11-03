Premio Ciencias Sociales

El Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales distingue este año a Douglas S. Massey, uno de los sociólogos más influyentes en el estudio contemporáneo ... de la migración internacional, la segregación residencial y la desigualdad. Profesor en la Universidad de Princeton y director de la Oficina de Investigación Poblacional, su carrera combina excelencia académica y compromiso público: investiga para comprender la realidad, pero también para transformarla.

Massey es cofundador, junto con Jorge Durand, del Proyecto de Migración Latinoamericana, iniciativa que ha generado las bases de datos más completas sobre migración entre América Latina y Estados Unidos. Sus estudios han demostrado que la migración responde principalmente a cambios económicos y que el endurecimiento de fronteras no evita los flujos, sino que los vuelve más peligrosos y permanentes. Gracias a ello, ha desmontado prejuicios y ha proporcionado evidencia para diseñar políticas más realistas y humanas.

Su otra aportación esencial es el análisis de la segregación urbana. Documentó con rigor cómo las políticas y la estructura urbanística de Estados Unidos reproducen la pobreza y limitan la igualdad de oportunidades. Demostró que la desigualdad no es sólo social o económica, sino territorial.

Su influencia se refleja en su trayectoria: presidió la Population Association of America, la American Sociological Association y la American Academy of Political and Social Science, y es miembro de la Academia Nacional de Ciencias de EE UU y de la Academia Europea. Ha recibido numerosos reconocimientos por su contribución científica y su capacidad para acercar la sociología a la sociedad.

Los Premios Princesa de Asturias nacen para destacar trabajos científicos, culturales y sociales con impacto internacional. La elección de Massey recuerda que la ciencia social puede dialogar con la ciudadanía, aportar evidencia y ayudar a construir sociedades más justas.