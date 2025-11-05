El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

No hay derecho

La derecha era una casa que se vaciaba después de morir la última tía viuda

Pablo Sánchez

Pablo Sánchez

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 07:12

Comenta

Y no hay derecha, que es lo verdaderamente traumático. Mira que nos ha hecho sufrir la derecha. Todo aquel barullo de puros en los palcos ... y curas con mando en plaza. Han sido muchos decenios de llanto, custodiando los mejores sentimientos frente a la gris avalancha del dinero. Cómo olía entonces la política a baúl con ropa de difuntos. La derecha era una casa que se vaciaba después de morir la última tía viuda, una atracción hacia la élite, aunque fuese de reciente cuño, y de uso doméstico, contra el prójimo. Recuerden ustedes el primer impulso del Manifiesto: «Hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos…». La identidad suculenta, la pose del santanderino ligado a la corte. Y, más al sur, el señorito del cortijo, como Juan Diego con Mario Camus o Fernández de la Mora y su buena nueva tecnócrata. La sacristía, la montería y el club.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La alcaldesa de Santander, sobre el macrobotellón de Pombo: «Actuar o prohibir es imposible»
  2. 2

    Denunciado un hombre en La Albericia porque su pitbull «se tiraba a morder a la gente»
  3. 3

    A la venta un chalé con okupas por 107.000 euros que incluye el desalojo en el precio
  4. 4

    Froxá invertirá 32 millones en un plan de mejora con nuevas instalaciones en Vargas que duplicarán su producción
  5. 5 El restaurante con 3.500 vinos y club privado que ha sido elegido la mejor apertura del año
  6. 6

    Midea asume el día a día de Teka con una producción a la baja y ERTE en Santander
  7. 7 Los nuevos ricos de España: una desconocida familia mete a 4 miembros de golpe en la lista Forbes
  8. 8

    La Roma estudia llevarse a Jeremy
  9. 9 Las ruinas de La Remonta
  10. 10 El viento sur enloquece el otoño: hasta 28º en la costa y rachas de hasta 100 km/h en el interior

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes No hay derecho