El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Ponme deberes, prof

Cuando yo era joven, la universidad me parecía una institución cuyas exigencias imponían respeto y se antojaban difíciles de cumplir

Pedro Manuel Suárez-Martínez

Pedro Manuel Suárez-Martínez

Lunes, 3 de noviembre 2025, 07:09

Comenta

Venía yo cavilando, de vuelta ayer a casa, sobre el grandísimo cambio que han experimentado las nuevas generaciones de universitarios en los últimos y penúltimos ... años. No puedo precisar desde cuándo, pero me atrevería a decir que todo empezó con los planes de Bolonia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Se vende aldea con 20 cabañas en Vega de Pas
  2. 2

    Una cántabra en la élite ganadera
  3. 3

    La «injusta» deuda sanitaria de Avelino tras cuarenta años de servicio público
  4. 4

    «La economía cántabra está dopada por el ámbito público y no va a poder sostenerse»
  5. 5

    Santander, una mirada a la intrahistoria de lo cotidiano
  6. 6

    ¿Magnesio? ¿Omega3? Los cántabros cada vez consumen más suplementos: guía para saber si lo estás haciendo bien
  7. 7

    Pablo Torre busca su sitio
  8. 8 La plaza de Reinosa recreará el nacimiento del Ebro
  9. 9

    El juicio por las presuntas vejaciones en la Alborada tendrá lugar el día 28
  10. 10

    El piloto cántabro Brian Uriarte ya es campeón del mundo júnior

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Ponme deberes, prof