En los cuatro últimos presupuestos ejecutados por el Gobierno de Cantabria, la diferencia entre lo finalmente asignado para inversiones y lo realmente gastado arroja una diferencia de 166 millones de euros. Esa es la cantidad inversora que se quedó sin realizar. Resulta extraño que, en los últimos dos años, con crecimiento económico y notable aumento de los ingresos por financiación autonómica, nuestra comunidad haya dejado sin invertir cifras importantes. Solo el año pasado, el Gobierno rebajó 43 millones de las partidas inversoras iniciales y, aun así, de lo que quedó todavía dejó sin gastar otros 38 millones.

Con mucho menos que eso, seguro que la Universidad habría edificado su nuevo colegio mayor en el solar de Los Castros, o Torrelavega no tendría que poner ni un euro para el consorcio de la integración ferroviaria, o se podría haber mejorado el equipamiento sanitario y educativo, o… en fin, todo lo que usted imagine que se pudo hacer con 166 millones y no se hizo.

Estos son recortes de una gran magnitud, superior a un punto porcentual de toda la economía de Cantabria. El seguimiento de la ejecución presupuestaria de las autonomías por el Ministerio de Hacienda nos sugiere que los cántabros tenemos un problema no menor con la inversión pública regional. No creamos capital y por tanto no generamos empleo ni futuro en la medida en que deberíamos. (Seguro que las consejerías sacrificadas están de acuerdo al leer esto). Detrás de la escasez de oportunidades está, en parte, esta mala trayectoria de la inversión autonómica, que es rematada por la tremenda caída de la inversión estatal, que ya hemos subrayado en otras ocasiones y que el fallido presupuesto nacional para 2019 nos volvió a presentar (éramos una de las únicas cuatro regiones en que bajaba la inversión).

En plena Recesión, el Gobierno regional anterior ejecutó inversiones y transferencias de capital por 950 millones de euros. En cambio, en la presente legislatura la autonomía apenas ha pasado de 780 millones en esos capítulos. Es decir, se ha invertido menos que en la legislatura pasada.

La conclusión parece imponerse. No se está apostando por invertir, sino por el gasto corriente. Por ejemplo, el año pasado el Gobierno autónomo quitó 35 millones de las inversiones reales y los pasó al aumento de 37 millones en sueldos de empleados públicos. En 2017, sucedió algo similar.

Sería preciso cambiar esta dinámica, porque comerse todas las vacas conduce a dejar de producir leche y terneros (y a marcharse del pueblo, claro). Hay que devolver a la inversión su protagonismo, sobre todo cuando la región afronta retos cruciales en materia demográfica, industrial, rural, formativa y de prestación sanitaria y social. Este debería ser un tema de meditación por parte del electorado. Una política de exclusivas satisfacciones inmediatas recorta la inversión hoy, pero por eso mismo recortará las satisfacciones mañana. No habrá productividad que las financie. La humana es la única criatura que tropieza dos veces en el mismo capítulo del presupuesto. Hay que encargar un robot para salir del bucle de recortes. Yo lo llamaría 'Keynes'.