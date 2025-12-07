El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El escritor David Uclés en el puerto de Cartagena R.C.

Libertad con empatía

En diagonal ·

El escritor David Uclés lamentó en un discurso que había vendido 300.000 ejemplares de 'La península de las casas vacías' y no podía comprarse una casa en Madrid

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Domingo, 7 de diciembre 2025, 00:00

Comenta

Menudos sopapos están dando al escritor David Uclés. Y no por su novela. Sopapos posteriores a los que ya le daban en esas redes sociales ... de las que se fue. Lamentó en un discurso que había vendido 300.000 ejemplares de 'La península de las casas vacías' y no podía comprarse una casa en Madrid. Le han hecho las cuentas. Rodrigo Blanco Calderón ha calculado que si un autor gana el 10% de cada libro y su novela cuesta 24,90, recibe 2,49. Multiplicado por 300.000 serían 747.000 euros menos los impuestos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El fallecido en el accidente de tráfico de Los Tojos llevaba cuatro días muerto en su coche
  2. 2

    El Ministerio anticipa que decaerán los dos trazados del tren a Bilbao y buscará otras alternativas viables
  3. 3

    La última partida en el bar Garay
  4. 4

    Ussía descansa en «su paraíso» en Ruiloba
  5. 5 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  6. 6

    «El daño que nos ha causado es irreparable y el trauma y las secuelas que tenemos son de por vida»
  7. 7 Las visitas a Cartes por las luces de Navidad provocan retenciones en el municipio y en la A-67
  8. 8

    La pasarela de Los Peligros aparece destrozada por el fuerte oleaje
  9. 9

    Ruiloba, «el último paraíso de Europa» del que Ussía hizo su hogar más feliz
  10. 10 La gran feria del producto cántabro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Libertad con empatía

Libertad con empatía