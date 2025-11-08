El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Juan Carlos I, el Rey emerito.

Juan Carlos I el Resentido

A la última ·

Alejado de la realidad, no es capaz de asumir que el manto de sus logros dejó de tapar sus muchos desmanes hace tiempo

Rosa Palo

Rosa Palo

Sábado, 8 de noviembre 2025, 00:10

Comenta

Para haber estado a punto de pasar a la historia con el sobrenombre de el Breve, Juan Carlos I acabó reinando cuatro décadas. De ahí ... que, tras comprobar que había llegado para quedarse, tuvieran que cambiarle el mote: basándose en su aparente llaneza, lo apodaron el Campechano, como si fuera el tío abuelo que empieza la conga en las bodas y cuenta chistes en las reuniones familiares. No sabíamos entonces que podrían haberle llamado el Pichabrava, apelativo atribuible a muchos de sus antecesores. Solo le faltó tener una amante bizca, como dijo María José Cantudo que tuvo Enrique Cornejo. Por lo demás, la bragueta real fue muy inclusiva, porque las hubo rubias y morenas, actrices y empresarias, famosas y anónimas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El cántabro hospitalizado en Vietnam pasa a cuidados paliativos: «Es un final muy triste»
  2. 2

    Los traumatólogos de Valdecilla dejan de operar por las tardes por «la carga derivada de Laredo»
  3. 3

    Las viviendas de lujo que se levantarán en Menéndez Pelayo ya están vendidas
  4. 4

    Torrelavega, primer municipio que controlará la basura orgánica con cerraduras electrónicas
  5. 5

    La Ciudad del Transporte se divide: los camiones a Camargo y las naves a Penagos
  6. 6

    Los sindicatos docentes aparcan las movilizaciones de forma temporal: «La solución está en un impasse»
  7. 7

    La gripe se sitúa en Cantabria «al borde» del nivel de epidemia «un mes antes de lo habitual»
  8. 8 Cómo preparar cerdo agridulce, una de las «estrellas» de la cocina asiática
  9. 9

    Los adolescentes cántabros, entre los que más se emborrachan y más cannabis fuman
  10. 10

    Entra a una iglesia en Santander, increpa al cura y acaba robando los cartuchos de tinta del despacho

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Juan Carlos I el Resentido

Juan Carlos I el Resentido