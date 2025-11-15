El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Dios es un stalker

Rosalía introduce lo sagrado en la conversación pública sin polarización ideológica

Santiago Fernández-Gubieda

Sábado, 15 de noviembre 2025, 07:33

Comenta

Los artistas tienen el poder de cambiar el significado de los símbolos. Y eso ha hecho Rosalía con su nuevo disco Lux. La canción 'Dios ... es un stalker' es una resignificación de Dios en el mundo. Para la artista catalana, Dios no es un tipo oscuro que vigila, hostiga y juzga. Es un amor paciente que busca, acompaña y te levanta. La relectura no se queda en la metáfora: altera también el relato social de lo religioso. Dios ya no es un elemento divisivo, es una presencia posible, y hasta deseada, en el espacio público.

