De Singapur a Segunda La historia en primera persona del peñista de Núcleo Asón que viajó sin entrada desde el país asiático hasta Mallorca Ignacio Herrero, en el campo de Son Malferit. IGNACIO HERRERO Lunes, 3 junio 2019, 18:18

Al final tuve la suerte de que Pedro López, el narrador de Radio Fútbol, me acreditó para que comentase el partido con él. Lo estuvo intentando desde que se enteró de la historia, pero hasta última hora no estuvo del todo seguro de que podría entrar. Ha sido una experiencia fantástica después de todo lo que ha pasado esta semana. Ni que decir tiene que estoy agradecido de corazón a Pedro y a Radio Fútbol por esto. Y también a El Diario y a toda la gente que ha estado toda la semana intentando ayudar de una manera o de otra.

Y una vez allí, el partido ha sido uno de los más tensos que recuerdo en mi vida por lo mucho que se jugaban los dos equipos y lo nerviosos que estábamos en la grada. Ellos apretaban mucho; en un campo pequeño como ese la verdad que se notaba mucho.

Cuando ellos marcaron el penalti, la verdad es que yo no dejé de pensar que al fin y al cabo la cosa no había cambiado tanto. Solo necesitábamos un gol para subir. Aunque la verdad es que en ese momento no podía dejar de pensar en que nos quedábamos en Segunda B otra vez y sí: me vine abajo.

«Cuando llegó el gol fue una explosión de alegría incontrolada. Se me pasaron por la cabeza todos los años en Segunda y yo que sé ¡De todo!»

Cuando empezó el segundo tiempo todo fue otra cosa. El equipo salió muy bien y el nivel de mi 'cagómetro' empezó a bajar. Y al fin, cuando llego el gol fue una explosión de alegría descontrolada. Se me pasaron por la cabeza todos los años en Segunda División B; todo lo que ha pasado los últimos años y yo que sé de todo ¡Qué alegría! Ahí tuve clarísimo que por fin íbamos a ascender.

En la celebración del gol tuve la suerte de abrazarme con Manuel Higuera, algo que nunca olvidaré. Y después me quedó la sensación de que aunque hemos sufrido... Yo lo tenía bastante claro. La celebración ha sido algo increíble. Cuando bajé al césped con todos los jugadores y aficionados fue muy difícil de explicar la cantidad de gente; los sentimientos. Cómo llorábamos de alegría. ¡Nunca he visto una cosa igual! Y ahora, pues vuelta a la realidad. Vuelta a Singapur con una sonrisa en la cara que me va durar unos cuantos días.