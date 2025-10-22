Cántabros, vigilad vuestras espaldas que llega Halloween

Ana del Castillo Santander Miércoles, 22 de octubre 2025, 19:53 Comenta Compartir

«¿Qué tipo de infierno distópico es este?». La frase la soltó Miércoles Addams en la exitosa serie de Netflix y ahora ya luce en camisetas, tazas y bolsos. El universo de la familia Addams lleva sacando rentabilidad al miedo desde su creación, en 1938. Santander, aprovechando el tirón de la serie, que en septiembre estrenó la segunda temporada, quiere recrear ese futuro distópico del que hablaba la siniestra protagonista de trenzas negras. Los días 29, 30 y 31 la Plaza Porticada, la plaza del Ayuntamiento y los Jardines de Pereda se llenarán de gente chunga con trajes oscuros y pupilas dilatadas a los que probablemente vean haciéndose muchos selfies.

Durante los tres días de tétrica fiesta, la capital cántabra contará con los ingredientes habituales: los pasacalles por el centro de la ciudad; los pintacaras y talleres; las visitas terroríficas al Palacio de la Magdalena, tanto para niños como para adultos; o los pasajes del Terror ubicados en la plaza Porticada, este año bautizado como 'Fiesta en Casa de Los Addams', y en los Jardines de Pereda, 'La Cárcel Maldita'.

*(En este enlace tiene toda la programación).

Ampliar Otras opciones en Santander Entidades privadas también tienen actividades programadas para estos días, como la fiesta Halloween que ha anunciado la sala Kaya para el viernes 31 de octubre o el 'Loco Bongo Halloween' del mismo día en Escenario Santander.

Camargo ha anunciado esta semana sus planes para los días más terroríficos del año. Hay dos actividades que destacan por encima de las demás: el Pasaje del Terror y la Fiesta Infantil de Disfraces Terroríficos (a las 17.00 horas del sábado, 1 de noviembre), que en caso de lluvia se trasladará al interior de la Bolera Gerardo Castanedo.

El Pasaje del Terror, que no está recomendado para menores de 12 años, se podrá visitar (gratis) el domingo 2 de noviembre, a partir de las 19.00 horas, en el Centro de Formación Municipal, también en la zona de Cros.

El viernes 31 de octubre, entre las 19.00 y las 23.00 horas, Renedo de Piélagos se convertirá en una juguetería embrujada. El Ayuntamiento transformará por tercer año consecutivo el paseo entre el aparcamiento del IES Valle de Piélagos y el edificio de la Ludoteca, junto al río Carrimont, en un pasaje del terror. Antes, a las 17.30 horas, en el gimnasio del IES Valle de Piélagos, cinco escuelas de baile del municipio llevarán a cabo una exhibición para sus vecinos. Al caer la noche, la música hará bailar a las bestias en la gran fiesta infantil 'La mágica noche de Halloween con Xaibor', mientras que las calles de la localidad recibirán visitas espeluznantes. Como novedad, habrá un photocall para que los asistentes puedan hacerse fotos.

Puente Arce meterá a todos los monstruos en el pabellón deportivo Arce, en la urbanización la Mina. Allí, el domingo 26 de octubre, a las 18.15 horas, se celebrará una Gran Fiesta Halloween con chuches, animación infantil, baile y chocolatada.

Por otro lado, la traviesa bruja Jadis volverá un año más a Solórzano para organizar una terrorífica y divertida gincana en busca de piedras encantadas. Será el domingo, 26 de octubre, y ya el viernes, 31 de octubre, será la hora de dejarse de piedras y coger chuches, que de eso se trata. Los comercios del municipio repartirán dulces. Una cosa importante, la organización recomienda comenzar, a partir de las cinco de la tarde, por la Distribuidora Joel Jurado.

Santiurde de Toranzo ha organizado para el 31 de octubre, de 16.30 a 21.00 horas, una jornada escalofriante en la que no faltarán talleres, hinchables, magia, música y merienda. ¿El lugar? El pabellón municipal de Villasevil.

Solares invita a los menores (de 6 a 12 años) del municipio a pasar una noche terrorífica en el centro cultural Ramón Pelayo de Solares el sábado 25 de octubre. Dormir allí es gratis, pero las plazas son limitadas. Los interesados deben inscribirse a través del teléfono 942 522 685.

En Pontejos también habrá brujas, zombies y gente sin cabeza. Todos ellos se reunirán el 31 de octubre, a las 18.00 horas, para intercambiar impresiones del más allá. El lugar elegido será la plaza de la Cavada, donde también habrá un desfile de disfraces (con premio para los mejores), un pasadizo del terror, un concurso de calabazas, la merienda y el toque musical con DJ Cuca.

San Felices de Buelna ha organizado un Halloween Nigth Market. ¿Esto qué es? Un mercadillo de terror en el que los vecinos podrán encontrar dulces o artesanía. En paralelo, también se celebrarán talleres, pasajes del terror, concurso de disfraces o pintacaras. Será el jueves 30 de octubre.

En Reinosa tienen prisa y empiezan con las celebraciones de Halloween este jueves 23 de octubre con un taller de pociones horripilantes. Durante toda la semana hay programadas actividades, como el desfile de disfraces del domingo 26 en el Impluvium a las 17.00 horas.

Suances (del 25 al 2 de octubre) y Ampuero (el 31 de octubre) también se suben al carro de Halloween para hacer disfrutar a los más pequeños y han programado multitud de actos para estos días, como talleres, pasajes del terror, música o juegos.

El Ayuntamiento de Colindres propone a los mayores de 12 años vivir una experiencia inmersiva -no apta para blandengues-, donde los participantes deberán adentrarse en una secta secreta y misteriosa. La actividad lleva el nombre de 'Ordo Tenebris: inferno' y contará con dos turnos (40 plazas en cada uno de ellos): a las 19.30 y a las 21.30 horas. Es gratis, pero requiere inscripción previa en este formulario. o de forma presencial en la Casa de la Juventud del municipio.

En Comillas, Halloween se celebra el jueves 30 de octubre con varias opciones: por un lado un concurso de decoración de calabazas en la plaza de la Constitución (hasta las 18.00 horas) con un premio de 150 euros para la más original y por otro, el Samuín, también en los bajos del antiguo Ayuntamiento, con una gincana terrorífica, pasacalles, desfile y música. A partir de las 17.00 horas, comienza la fiesta.

Ampliar Samuín, en Cabárceno Del lunes 27 de octubre al domingo 2 de noviembre, Cabárceno abre sus puertas a los pequeños monstruos. Todos los menores de 12 años que acudan en estos días al Parque de la Naturaleza disfrazados con temática de Samuín tendrán entrada gratuita al parque. Además, los que cumplan con esos requisitos y tengan la Tarjeta Amigo podrán disfrutar de una merienda gratis en la cafetería La Mina, de 16.00 a 18.00 horas.

