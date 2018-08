Cine y videocreación en el Picknic Festival

Programa

9 Picknic Film Festival

17 al 19 de agosto de 2018

_____________________

- Viernes 17 de agosto

20:00h // Demolden Video Project

Cortometrajes de animación

21:00h // Demolden Video Project

Cortometrajes de videocreación

_____________________

- Sábado 18 de agosto

12:00h // Cine Groucho: Sala 1

'Mujer saliento del mar'

PABLO ROJAS

2018 // Chile // 80 min.

12:00h // Cine Groucho: Sala 2

'Black Is Black'

FRAN PARRA, ALEX RIESGO

2017 // España // 80 min.

18:00h // Demolden Video Project

'Dad Is Pretty'

SOO-MIN PARK, SEUNG-HYEOB KIM

2017 // Corea del Sur // 92 min.

20:00h // Demolden Video Project

Cortometrajes documentales

_____________________

- Domingo 19 de agosto

12:00h // Cine Groucho: Sala 1

'Becoming Who I Was'

CHANG-YONG MOON, JIN JEON

2017 // Corea del Sur // 96 min.

12:00h // Cine Groucho: Sala 2

'Margarita Alexandre'

FERMIN AIO CUESTA

2017 // España // 69 min.

18:00h // Demolden Video Project

'To Want, To Need, To Love'

ILIR HASANAJ

2017 // Kosovo // 90 min.

20:00h // Demolden Video Project

Cortometrajes de ficción