El álbum 'Lux' de Rosalía ya es del público tras la intensa campaña marketiniana y, aunque solo sea por curiosidad, merece la pena escucharlo. Pop, ... vals, flamenco, rumba, ópera... la catalana no escatima en géneros para sorprender con su nuevo trabajo en el que lo espiritual lo envuelve todo. Nosotros ponemos luz al fin de semana a nuestra manera con diez planes entre lo divino y lo terrenal. Porque sí, el disco es muy místico, pero aquí en Cantabria bajamos a lo terrenal en un momento para disfrutar de los placeres mundanos con una de las grandes celebraciones de la región, el Orujo de Potes, capital de la fiesta hasta el domingo.

1- Escuchar de cabo a rabo 'Lux' de Rosalía. Eso sí, busca un buen rato porque son 18 canciones y la, verdad, es un disco para escuchar del tirón y con pausa. Nuestros compañeros expertos en música analizan cada uno de los temas y todo lo que hay detrás de ellos aquí.

2- Una ronda de orujo en Potes. Buen comer, buen beber, talleres, mercados artesanos, folclore por las calles y, sobre todo, un ambientazo. Potes reúne la gran fiesta del fin de semana en la que el periodista José Ribagorda será el Orujero Mayor y el grupo Maneras de Vivir cerrará la noche del sábado con los éxitos del pop-rock español de los 80 y 90.

3- Reflexionar con la película de 'Los domingos'. Volvemos a la órbita de lo divino con una recomendación personal tras ver el último trabajo de Alauda Ruiz de Azúa, premiado con la Concha de Oro del Festival. Una chica de 17 años que sorprende a su familia al revelar que desea ser monja. Cada uno intentará convencerla de su parecer en un drama que pone el foco en las relaciones humanas, las dinámicas familiares, la tolerancia y la fe. El debate al terminarla está servido.

4- Poetry Slam en la sala Rock Beer The New. Una competición poética donde cada participante recita en directo un poema propio y en la que el público actúa como jurado. Cuesta 3 euros y es este viernes a las 19.30 horas.

5- Flamenco en el Palacio de Festivales y rap en la sala Kaya. Vicente Amigo, referente de la guitarra flamenca a nivel mundial, llega al Palacio (viernes, 19.30) mientras el artista Juancho Marqués llevará su música a la sala de Nueva Montaña (viernes, 22.30 horas). Es el aperitivo de un fin de semana cargado de conciertos recopilados en esta agenda musical.

6- Un escape room gratis en Santander. El Archivo Histórico Provincial (AHPC) organiza 'El legajo perdido', en que los participantes deberán meterse en el papel de un archivero para resolver un enigma en las instalaciones reales. El juego de escape es gratis, dura una hora, es apto para toda la familia y este fin de semana hay seis pases entre sábado y domingo.

7-Ruta sencilla y guiada por la Magdalena. 'Una ventana al pasado de la Tierra', un itinerario fácil de dos horas (2,5 km en llano) y guiado por la península a través de elementos geológicos, artísticos y paisajísticos. Es este sábado (10.00 horas en la entrada al recinto) y cuesta 7 euros para adultos (3,50 niños de 10 a 14 años y el resto de niños, gratis).

8-Actuación y taller familiar sobre emociones en la Biblioteca Central. La coreógrafa Lorena Fernández presenta 'tÁ entre líneas' el sábado (12.30 horas) con entrada libre hasta completar aforo. Una actuación que explora el mundo de las emociones y tras el que habrá un espacio lúdico, creativo y reflexivo para que los más pequeños y sus familiares cultiven el reconocimiento y la expresión emocional. Hay mucha más danza contemporánea este fin de semana, aquí todas las propuestas.

9- Doos Colectivos abre la Muestra de Teatro Contemporáneo. De la danza pasamos al teatro con este espectáculo que inaugura la 36 Muestra Internacional de Teatro Contemporáneo con voz, música, baile y atmósferas poéticas inspirada en el océano y la naturaleza. Este viernes, 20.00 horas en el Paraninfo de la UIMP.

10-Disfrutar de 'Las olas perdidas' en el Centro Botín. Va a llover y bastante... así que un plan a cubierto nunca viene mal. Hay muchas exposiciones, pero hoy proponemos la apuesta del grupo Cooking Sections entre danza, arte y ciencia con una instalación performativa para evocar 'Las olas perdidas'.

Solo queda disfrutar. ¡Buen fin de semana!