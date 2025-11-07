El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Entre lo divino y lo terrenal

Potes se convierte en la capital de la fiesta hasta el domingo alrededor del orujo en un fin de semana lluvioso ideal para escuchar lo nuevo de Rosalía o ver la película 'Los domingos'

Ana Gil Zaratiegui

Ana Gil Zaratiegui

Santander

Viernes, 7 de noviembre 2025, 13:24

Comenta

El álbum 'Lux' de Rosalía ya es del público tras la intensa campaña marketiniana y, aunque solo sea por curiosidad, merece la pena escucharlo. Pop, ... vals, flamenco, rumba, ópera... la catalana no escatima en géneros para sorprender con su nuevo trabajo en el que lo espiritual lo envuelve todo. Nosotros ponemos luz al fin de semana a nuestra manera con diez planes entre lo divino y lo terrenal. Porque sí, el disco es muy místico, pero aquí en Cantabria bajamos a lo terrenal en un momento para disfrutar de los placeres mundanos con una de las grandes celebraciones de la región, el Orujo de Potes, capital de la fiesta hasta el domingo.

