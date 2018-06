Incentro celebra en julio su segundo festival solidario a favor del Banco de Alimentos de Cantabria Parte de la joven plantilla de la multinacional. / DM 'Incentro Charity Festival' se celebrará el 15 de julio, a las 12 horas, en el bar Ambigú de La Maruca DM . Santander Lunes, 25 junio 2018, 12:18

La multinacional Incentro, con sede en Santander, celebrará el domingo 15 de julio la segunda edición del 'Incentro Charity Festival' con la actuación de bandas cántabras como The Black Girls, Emboque, Tempvs Fvgit, The Chigros, The Tinkerman´s y Los Pájaros.

Se trata de disfrutar de la música, los amigos y el verano de la mejor manera posible: ayudando a los que más lo necesitan en Cantabria.

El evento solidario, que comenzará a las 12.00 horas, se celebrará en el bar Ambigú, situado en La Maruca, y para acceder solo es necesario donar un kilo de alimentos no perecederos. Todo lo recaudado durante la fiesta irá destinado íntegramente al Banco de Alimentos de Cantabria.

En su primera edición, la multinacional consiguió 900 kilos de comida y acogió en su fiesta solidaria a más de 600 personas.