Que la magia ilumine tu fin de semana

La magia es una de las protagonistas de este fin de semana. Pero no solo la magia, las artes circenses en general tienen un hueco ... durante los próximos días en Cantabria en diversos festivales. Música, teatro, gastronomía y deporte completan nuestras propuestas para estos días. Hay opciones para todos los públicos, así que si no encuentras tu plan entre estas líneas siempre puedes consultar la agenda de El Diario Montañés. Sea como fuere, y aunque la borrasca Claudia va a seguir haciendo de las suyas este fin de semana, no puedes quedarte en casa con todo lo que hay que disfrutar.

En Santander, todo el fin de semana Festival de la Magia y lo visual

Santander se convierte del 14 al 16 de noviembre en capital de la magia con espectáculos únicos, artistas internacionales y una gala histórica.

Arrancará con el reto de escapismo 'El Juicio del Tiempo', esta tarde en la plaza del Ayuntamiento, a partir de las 20.30 horas. El sábado y el domingo, los ciudadanos podrán disfrutar de ocho horas de magia ininterrumpida en las principales plazas de la ciudad. Por la tarde, ambos días, tendrá lugar la Gala Internacional 'Estrellas de la Magia Mundial' en la Sala Argenta del Palacio de Festivales.

Este viernes en Escenario Santander Concierto de The Psychedelic Furs, pioneros del post punk

Escenario Santander acoge hoy también el concierto de la mítica banda The Psychedelic Furs. Nacidos en 1977 en la escena post-punk londinense y liderados por el vocalista y compositor Richard Butler y su hermano Tim, el bajista, los Furs se desarrollaron rápidamente como una de las bandas más importantes de la radio universitaria y alternativa.

Más artes circenses en Santander 'En la cuerda floja' ofrece danza, espectáculo y teatro durante todo el fin de semana

El Festival 'En la cuerda floja' vuelve a Santander con una de sus ediciones más ambiciosas. Convertido en referente del circo contemporáneo en el norte de España, el certamen celebra su XIV edición bajo el lema 'Solo o contigo'. Arranca el viernes con 'Pelat', del artista catalán Joan Català, en la Biblioteca Central. Los espectáculos se irán sucendiendo el sábado y el domingo cuando Rauxa regresará a El Café de las Artes con 'Una historia de lana', espectáculo que fusiona clown, marionetas, música y proyecciones.

En las calles de Casar de Periedo Tradición y sabor en la Feria de la Alubia y la Hortaliza

Seguro que entre todas las alubias que se van a comer este fin de semana en Casar de Periedo alguna hay mágica. La localidad celebra el sábado y el domingo esta fiesta llena de sabor y tradición a la que asistirá el mismísimo Conan. Jorge Sanz será nombrado el domingo alubiero mayor.

El sábado y el domingo en Los Salesianos 'Quiero estar junto a ti', la nueva producción musical del Club Atalaya

Más de cien personas dan vida a esta adaptación de uno de los musicales más exitosos en España. Madrid y los años 80 son el marco en el que un grupo de jóvenes vive, sufre, ama y llega a convertirse en el grupo más importante del panorama nacional. Participan más de 70 chavales entre actores, bailarines, técnicos y maquilladores de entre 14 y 19 años. Las funciones son a las 17.00 horas el sábado y el domingo.

El sábado en el Palacio de festivales Fusión de flamenco y jazz a cargo de Emilio Ribera Quartet

La banda liderada por el guitarrista asturiano Emilio Ribera pondrá en escena una muestra de su visión de la unión del flamenco y el jazz. Desde un repertorio que dará forma a su primer trabajo discográfico, abordarán temas tradicionales flamencos, canción de autor, repertorio tradicional asturiano, y diversos instrumentales propios, en los que el lenguaje de los palos flamencos, el toque y el cante se mezclarán con el lenguaje y la libertad improvisadora del jazz. David Hernández al cante, Carlos Laiz al bajo y Manuel Molina a la batería completan este cuarteto íntegramente asturiano, que viaja por músicas y culturas para dar su punto de vista personal y su enfoque a un género y a una manera propia de hacer música. La cita es a las 18.00 horas. Las entradas son gratuitas y están disponibles en las taquillas o en la web del Palacio de Festivales.

El sábado en El Sardinero Fútbol. Partido De Liga Segunda División: Racing - Granada CF

l Racing juega esta semana en casa a las 21.00 horas del sábado. Busca sumar una victoria en casa frente al Granada tras la derrota sufrida la jornada anterior en Las Palmas. Hay localidades para adultos desde 21 euros, en tanto que las destinadas a seguidores infantiles y junior tienen un precio que parte en 10 y 13 euros respectivamente.

l sábado en la Teatrería Ábrego de Oruña de Piélagos La Compañía Ateneo Medellín (Colombia/Alemania) presenta 'El Beneficiadero'

Continúa el ciclo 'Mujeres que cuentan' de la teatrería Ábrego. Esta semana la propuesta que pondrá en escena la actriz Clara Inés Vélez, se enmarca dentro del género de teatro documental con una obra que reúne testimonios y material audiovisual y que aborda las etapas de producción del café, y la vida de una familia campesina que es víctima del conflicto colombiano. Las entradas, a un precio único de 12 euros, se pueden comprar en la taquilla de La Teatrería -que se abre media hora antes de la función que empieza a las ocho.

Más teatro en el Concha Espina de Torrelavega ¡Ay, que me expló! en el Festival de Teatro Aficionado

La Asociación Cultural Dreamland de Madrid presenta esta adaptación de la película 'Explota, explota', que nos transporta a la España de los años 70, un periodo marcado por la censura y la represión, pero también por el despertar de nuevas voces y sueños. Es a las 20.30 horas.

El sábado por la noche en Torrelavega Décima edición de la Night City Trail 'Quimera Infinita'

Torrelavega se prepara para vivir la décima edición de la Night City Trail 'Quimera Infinita', una prueba que alcanza una cifra histórica de participación con más de 2.500 participantes inscritos. El evento, ya consolidado como una de las citas deportivas más esperadas del calendario local, llega cargado de novedades, entre ellas la incorporación de un trail para perros, que ha superado todas las previsiones con más de 80 mascotas registradas.

El domingo en Escena Miriñaque 'La Reina Pirata', En El XIX Ciclo Children Planet De Miriñaque

Y el domingo hay una oportunidad perfecta para llevar a los más pequeños al teatro. La compañía Arden Producciones (Comunidad Valenciana), ofrece esta de piratas que tiene una duración de 55 minutos y la edad recomendada para su público es a partir de los 5 años. El corsario Will el Bardo es abandonado por su tripulación en medio del océano. Tras una terrible tormenta, su barco naufraga y acaba en una isla desierta, acompañado, únicamente, por un misterioso grumete. Juntos emprenderán la búsqueda de uno de los mayores tesoros escondidos en los mares del Caribe, el tesoro de O'Malley. Una historia llena de secretos, donde nada es lo que parece… Hay pases a las 12 y a las 17 horas.

Así que solo queda disfrutar. ¡Buen fin de semana!