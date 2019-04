Planes para las vacaciones de Semana Santa en Cantabria DM Procesiones, espectáculos, ferias gastronómicas y otras muchas ideas para disfrutar de estos días festivos en la región MARIÑA ÁLVAREZ Santander Miércoles, 17 abril 2019, 10:56

Hoy cuando suene el timbre, hordas de niños saldrán escopetados para no perder ni un minuto de su larga Semana Santa de diez días, que es la que disfrutan los estudiantes en Cantabria. Y ocurre que justo hoy abre en El Sardinero la carpa que los adultos llevaban meses esperando, la de 'Apocalipsis', el show más brutal del Circo de los Horrores. Vayan buscando canguro, porque estará en Santander hasta el próximo domingo (día 28) y en esta entrevista, su artífice, Suso Silva, avanza algunos detalles de lo que verán los que se adentren en un espectáculo en el que todo es superlativo.

Circo, por un lado, devoción por otro... En esta información va una agenda de las procesiones de Semana Santa en Santander. Otro lugar imprescindible estos días: en Castro Urdiales se celebra la Pasión Viviente, Fiesta de Interés Turístico Nacional. Mañana jueves, a las 21.00 horas, es el encendido de antorchas, la carga contra los mercaderes... todo lo que ocurrió en la víspera de la Crucifixión, el momento cumbre, que será el Viernes Santo. Llevan meses ensayando, así nos lo contaban algunos de los castreños que recrearán las últimas horas de la vida de Jesús (en el papel, este año Álex Izurieta) en la localidad.

Con el alma alimentada, toca rendirse sin culpa a otros placeres. Interesante el plan que plantean en Vega de Pas, donde mañana jueves comienza la Gran Fiesta del Sobao Pasiego y la Quesada (el programa es intenso hasta el domingo). El hombre del tiempo de Antena 3, Roberto Brasero, será nombrado 'embajador', y está feliz por recibir tal honor. Suerte que viene el sábado, cuando anuncian sol del bueno, porque esta es una Semana Santa de lo más incierta en cuanto al tiempo (aquí, una previsión).

Si llueve, que llueva. No hay tormenta capaz de aguar una visita ineludible para todo el que decida pasar sus vacaciones en Cantabria: el Centro Botín. Subir por sus terrazas es ya en sí un espectáculo, pero lo mejor está dentro, y además hoy hay algo muy especial: el comisario y director artístico del Centro Botín, Benjamin Weil, dirigirá a partir de las 19.00 horas la primera visita comentada en torno al show 'Martin Creed: Amigos'. Para el que prefiera ir por libre, aquí va una información de este interesante híbrido entre exposición y performance, que no deja indiferente a nadie. Además, durante esta Semana Santa hay programadas actuaciones en vivo de artistas internacionales dentro del ciclo 'The Acoustic Form'.

Por cierto, venden bonitos chubasqueros en Santander para programar una visita al Parque de Cabárceno. Paciencia con las colas -seguro que se forman largas-, dentro hay un paraíso alucinante con un par de alicientes extra para ir estos días: ha nacido un dromedario y el jueves al fin llega una jirafa de las tres que vivirán en el Parque, una especie que tanto se echaba de menos desde la trágica muerte de los tres ejemplares hace un año.

A pesar de tanto día festivo, se puede ir de compras. Abren las tiendas algunas de estas jornadas (aquí puede ver cuándo y dónde).

Especial para chicos y chicas de 15 a 30 años: el programa 'La noche es joven' tiene atractivas actividades en Santander para estos días, como noches de astronomía o visitas nocturnas a museos, y muchas opciones más (consulta el programa completo).

Una recomendación para los que quieran ir a un concierto: El cofundador del mítico grupo gallego de los 80 Semen Up, Pepe Piña, presenta en Santander y en Loredo su último disco 'Caminos de tierra'.

En familia

Los más pequeños no se pueden perder la exposición 'PlayRoma: las guerras cántabras', que recrea en el Mupac la conquista romana de la última frontera en Hispania.

Si busca planes divertidos en familia, les proponemos una visita a un poblado cántabro, por ejemplo, o la experiencia de convertirse en apicultor por un día en Valderredible, o una visita guiada al Palacio de la Magdalena (yendo en el tren 'magdaleno', por supuesto). Y si tiene pensado ir al Museo de Altamira, elija hacerlo el Jueves Santo, porque con la entrada después de visitar el centro se puede participar gratis en un 'baño de bosque' como lo oyen, una interesante propuesta para abrir los sentidos a la naturaleza y relajar a los peques.

Otras ideas: el Sarón se celebra la primera Feria Mitológica y en Suances hay una feria de productos de Cantabria en la zona del muelle. Y un par de planes de deporte y naturaleza: participar en la Marcha Solidaria Sarón-Monte Caballar o en el trail nocturno de Cicero.