Fuera del Radar · T7 · Episodio 6

El discurso de Loly

Loly Fernández sabe bien todo lo que se puede perder en la vida. Sufrió los años más duros del VIH y sobrevivió con una gran herida, pero también encontró una vocación imparable

En el Transiberiano

Episodio 5 · 29 min

En el Transiberiano

La protectora

T7 · Ep.4 · 27 min

La protectora

Una jirafa marcó el camino

Ep. 3 · T7 · 26 min

Una jirafa marcó el camino

La mujer del pelo rojo y todo lo demás

Ep. 2 · T7 · 31 min

La mujer del pelo rojo y todo lo demás

Dr. Seijas y Mr. Wine

Ep. 1 · T7 · 35 min

Dr. Seijas y Mr. Wine

Viernes, 24 de octubre 2025, 00:05

La época más dura de la pandemia del VIH en España fue la de finales de los años ochenta, y sobre todo los noventa. Loly Fernández y su familia lo saben bien. Esta activista de 60 años se encuentra frente a un folio en blanco para dar un discurso importante, pero le surge la duda: ¿cuánto de mi historia tengo que contar? Hay un nombre fundamental, imposible de pasar por alto, y es Kilian. Lleva media vida pendiente de contar o no contar lo que pasaron con Kilian, y con los años ha aprendido que es muy importante hacerlo. Porque él es la fuerza motriz que sigue haciéndola avanzar.

  • Una historia de Susana Neira

  • Producción técnica Íñigo Martín Ciordia

  • Diseño sonoro y mezcla Rodrigo Ortiz de Zárate

  • Ilustraciones Felip Ariza

  • Edición y coordinación Carlos G. Fernández

  • Dirección y producción ejecutiva José Ángel Esteban

Sara Gutiérrez y Eva Orúe se conocieron en Moscú cuando era el gran foco informativo del mundo. Allí proyectaron un viaje transformador donde decidieron qué hacer con sus vidas

Patricia está mediando entre dos mundos en un día de alta tensión. Manifestantes ecologistas contra Guardia Civil. En el medio, cinco pacíficas vacas sentenciadas a muerte

¿Qué hacer cuando el trabajo de tu vida se desmorona de la noche a la mañana? El bazar de Jin quedó destruido por completo: tuvo que usar todo lo que llevaba aprendido

Mikel siempre supo que era adoptado y quiso seguir las pistas hacia su origen. Al final de un camino increíble, esperaba una información muy difícil de gestionar

El mundo del vino es fascinante, pero tiene dos caras. Uno de los mayores expertos del mundo llegó a conocer bien las mejores botellas y la peor de las adicciones

