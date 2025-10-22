Ampuero asegura que la obra del río no depende de la titularidad del canal de Viesgo El Ayuntamiento insiste en que la actuación cuenta con autorización administrativa firme, tras un procedimiento en el que se ha verificado el cumplimiento de toda la normativa técnica, ambiental y sectorial aplicable

El Ayuntamiento de Ampuero ha salido al paso de las críticas sobre las obras de restauración fluvial del río Asón y ha reiterado que el proyecto no depende de la titularidad del Canal de Viesgo, sino que responde a un diseño técnico integral destinado a reducir el riesgo de inundaciones en el municipio.

El Consistorio subraya que las actuaciones se ejecutan conforme al proyecto técnico aprobado, garantizando la protección frente a avenidas y desbordamientos, así como el cumplimiento estricto de la normativa ambiental y sectorial. Además, recuerda que la intervención ha sido supervisada y autorizada por todos los organismos competentes, entre ellos la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, cuyos informes reconocen, sin embargo, que el canal en cuestión no forma parte del Dominio Público Hidráulico por no ser un afluente natural y que las obras se desarrollan fuera de su ámbito. También han dado luz verde a los trabajos la Dirección General de Medio Ambiente y Cambio Climático, la Dirección General de Aguas y Puertos, Patrimonio Histórico, Costas y ADIF, lo que, según el Ayuntamiento, garantiza la plena legalidad del proyecto.

En este sentido, el Gobierno local también aclara que la obra «no contempla ninguna intervención en el denominado Canal de Viesgo» y, en consecuencia, «no procede debatir ni valorar afecciones sobre dicho canal, ya que se encuentra fuera del ámbito de ejecución del proyecto aprobado y autorizado». Así, desde el Ayuntamiento insisten en que la naturaleza pública o privada del canal «carece de trascendencia» respecto al objeto y contenido de las actuaciones, cuyo fin es proteger tanto a las viviendas como a las infraestructuras afectadas por las crecidas del Asón.

En relación con las alegaciones presentadas por un vecino y una asociación ecologista de Madrid, el Ayuntamiento precisa que versan sobre cuestiones ya analizadas y aclaradas durante la tramitación y ejecución del proyecto. «Los aspectos técnicos, ambientales y de seguridad ya fueron evaluados y resueltos mediante los informes de la dirección facultativa y de los órganos competentes en materia ambiental, hidráulica y urbanística», señala el Consistorio, que considera estas quejas «reiterativas y carentes de fundamento técnico o jurídico».

El Ayuntamiento destaca además la solidaridad de más de 170 vecinos directamente afectados, que han mostrado su apoyo a la actuación al entenderla como una medida de interés público y de seguridad colectiva. Subraya que interrumpir o modificar parcialmente la obra comprometería su eficacia, impidiendo alcanzar el objetivo de reducir el riesgo de inundaciones.

El proyecto, que cuenta con financiación del Gobierno de Cantabria y de la Fundación Biodiversidad a través de los Fondos Next Generation EU, fue seleccionado entre más de 400 propuestas por su calidad técnica y relevancia ambiental. Según el Ayuntamiento, esta actuación se ajusta plenamente a la legalidad y responde a una obligación institucional de protección de las personas y los bienes frente a los efectos del cambio climático y los episodios meteorológicos extremos.