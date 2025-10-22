Ampuero habilitará un espacio en la Casa Consistorial para acoger el Archivo Municipal

Ana Bringas Ampuero Miércoles, 22 de octubre 2025, 20:01 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Ampuero ampliará sus instalaciones y dedicará un espacio propio al archivo histórico municipal con un presupuesto de más de 450.000 euros, de los que el Gobierno de Cantabria aportará 300.000, dentro del Plan de Inversiones Municipales.

El consejero de Fomento Roberto Media firmó este miércoles la concesión de esta subvención para financiar el acondicionamiento de la segunda planta y bajo cubierta del edificio del Ayuntamiento con el objetivo de ampliar las instalaciones de la Casa Consistorial y, de esta forma, dotar de un espacio propio al Archivo Municipal.

La alcaldesa, Amaya Fernández, quiere que este sea accesible para los vecinos, según señaló durante la visita del consejero al municipio. En este lugar se reunirán documentos de la historia del lugar y también se habilitarán espacios que puedan ser utilizado por las asociaciones que funcionan en la población.

Además, acompañado de la alcaldesa y de varios concejales, Media supervisó ayer la mejora de la carretera autonómica CA-502 de acceso al pueblo de Cerbiago, unas obras que se han desarrollado en un mes y que han contado con un presupuesto de 103.350 euros. La actuación se ha centrado en el extendido de una nueva capa de rodadura a lo largo de una superficie de 3.840 metros cuadrados. También valoró tres actuaciones de su departamento en los últimos meses en el municipio: el acceso a Bernales, el paseo peatonal al Santuario de la Bien Aparecida y el acondicionamiento de la calle Orcón.