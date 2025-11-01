El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Puestos en la feria de Arredondo. A. B.

Arredondo celebra una inusual feria sin ganado

La celebración se ha visto afectada por la falta de ganado y el mal tiempo, que han provocado una menor asistencia de público respecto a otros años

Ana Bringas

Ana Bringas

Arredondo

Sábado, 1 de noviembre 2025, 14:57

Es una feria inusual la de este 1 de noviembre en Arredondo y la falta de gente es evidente. Siguen siendo muchos los que han ... decidido acudir a la conocida como capital del mundo para disfrutar de Todos Los Santos, pero la lluvia y la falta de ganado han influido en la asistencia de manera notable. Las medidas implementadas por el Gobierno de Cantabria para evitar la llegada a la región de la dermatosis nodular contagiosa impiden, entre otras cosas, la venta y exposición de ganado. Y aunque el virus únicamente afecta al ganado bovino y en Arredondo lo que más abunda es el caprino, hoy tampoco hay cabras en el entorno de la preciosa iglesia de la localidad.

