Arredondo celebra una inusual feria sin ganado

Es una feria inusual la de este 1 de noviembre en Arredondo y la falta de gente es evidente. Siguen siendo muchos los que han ... decidido acudir a la conocida como capital del mundo para disfrutar de Todos Los Santos, pero la lluvia y la falta de ganado han influido en la asistencia de manera notable. Las medidas implementadas por el Gobierno de Cantabria para evitar la llegada a la región de la dermatosis nodular contagiosa impiden, entre otras cosas, la venta y exposición de ganado. Y aunque el virus únicamente afecta al ganado bovino y en Arredondo lo que más abunda es el caprino, hoy tampoco hay cabras en el entorno de la preciosa iglesia de la localidad.

Es mediodía y llueve, no mucho pero lo cierto es que el tiempo tampoco invita especialmente a pasear por los puestos. También son menos que en otras ocasiones. En los márgenes de la carretera hay huecos que otros años están ocupados pero, con todo, los visitantes se guarecen bajo sus paraguas y disfrutan de la tradición. «Está un poco triste», comenta un hombre fijando su vista donde debería estar el ganado. Este año son muchos los que visten camisa en vez de buzo y los únicos campanos que suenan son los que venden algunos comerciantes.

La gran mayoría de los vendedores al frente de los puestos mantienen su positividad, aunque también se percibe resignación. «Vamos a tener menos ventas. En otras circunstancias, siendo sábado, este sería el día ideal», dice un comerciante mientras despacha en su cestería. «Nunca lo habíamos visto así», sentencia.

Los puestos de artesanía, uno de los clásicos de la feria. A. B. El mal tiempo se lleva muy bien con la venta de paraguas. A. B. La falta de ganado y la lluvia han hecho caer la asistencia respecto a ediciones anteriores. A. B. La gastronomía también ha estado muy presente. A. B. 1 /

La oferta es muy variada: desde los dulces típicos como quesada o rosquillas hasta opciones para los amaneres de lo salado como embutido, queso, miel o empanada. Más allá de la comida están los puestos de sábanas, calzado, ropa, joyas, utensilios de cocina… también hay peculiaridades como un puesto que ofrece vino de coco. El que hoy hace el agosto es el puesto de paraguas. Cada vez llueve menos, pero quienes no han traído el suyo de casa optan por comprar uno y no mojarse.

Sentada en un puesto de zapatos, una mujer comenta que «otros días aquí no puedes dar ni un paso». La verdad es que hoy se camina sin tumultos. La misma mujer valora que la falta de gente «es más por la lluvia que por el ganado» y se le dibuja una sonrisa cuando dice que «el año que viene habrá más». En 2023 la feria de Todos Los Santos pasó por una situación similar: una enfermedad impidió la venta de ganado y la cita se celebró sin exposición de cabras pero en aquel entonces el cielo estaba despejado y hubo más afluencia de público.

A pesar de la disminución de visitantes, se percibe la esperanza de un futuro mejor. Vendedores y asistentes ya están pensando en la próxima edición y augurando un futuro más próspero para esta tradicional feria.