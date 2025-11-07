El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Huertos urbanos de Colindres. DM

Colindres forma en agricultura ecológica a los usuarios de los huertos municipales

El Ayuntamiento puso en marcha hace más de un año 80 parcelas urbanas en el Parque del Tintero

Ana Bringas

Ana Bringas

Colindres

Viernes, 7 de noviembre 2025, 11:26

El Ayuntamiento de Colindres desarrolla desde hace semanas, a través de la Concejalía de Medio Ambiente, un curso de formación en agricultura ecológica dirigido principalmente a los nuevos usuarios de los huertos municipales.

La actividad se celebra los sábados por la mañana durante seis semanas consecutivas y finalizará el próximo 15 de noviembre. Cada sesión tiene una duración de dos horas y combina clases teóricas en el aula con prácticas en los huertos ya existentes, que sirven como referencia para abordar los contenidos.

«El objetivo, entre otros, era fomentar la participación ciudadana en el desarrollo sostenible y promover la educación ambiental», ha explicado la concejal de Medio Ambiente, Yolanda Arce.

Los participantes han recibido formación sobre preparación y cuidado de la tierra, abonado y microorganismos del suelo, conservación de semillas y elaboración de semilleros, siembra directa, plantas y flores acompañantes, así como control de hierbas, enfermedades y plagas, entre otros aspectos.

El curso está siendo impartido por Carlos Rubio Cedrún, agricultor ecológico profesional inscrito en el Consejo Regulador de Agricultura Ecológica de Cantabria (CRAE).

Hace más de un año, el Ayuntamiento puso en marcha un total de 80 huertos urbanos cuya gestión y uso fueron adjudicados por sorteo entre los vecinos interesados. «Todos los huertos están enclavados en el entorno del Parque del Tintero y, con la puesta en marcha de estos terrenos y ahora con esta formación, damos respuesta a una demanda de muchos ciudadanos: la posibilidad de disponer de un terreno para el cultivo de sus propios productos».

