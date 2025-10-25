El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Terrenos de la zona de La Pesquera sobre los que se prevé actuar tras el desarrollo del PSIR de Laredo. DM

Colindres presenta 25 alegaciones al PSIR de Laredo para expresar sus dudas sobre el plan

Los concejales aluden a cuestiones como la falta de información pública, el riesgo de inundabilidad del terreno y la falta de compatibilidad urbanística, entre otras

Ana Bringas

Ana Bringas

Laredo

Sábado, 25 de octubre 2025, 02:00

El Ayuntamiento de Colindres, en una decisión tomada por la totalidad de los concejales, ha acordado presentar 25 alegaciones al PSIR (Plan Singular de Interés ... Regional) de Laredo, que prevé el desarrollo de suelo industrial en terrenos colindantes al municipio. Este proyecto lleva meses en el punto de mira de partidos y colectivos sociales, y para rechazarlo se ha creado también una plataforma de afectados que denuncia que se expropiarán 47 viviendas, ya que se prevé actuar sobre 515.000 metros cuadrados en la zona de La Pesquera.

