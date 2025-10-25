Colindres presenta 25 alegaciones al PSIR de Laredo para expresar sus dudas sobre el plan

El Ayuntamiento de Colindres, en una decisión tomada por la totalidad de los concejales, ha acordado presentar 25 alegaciones al PSIR (Plan Singular de Interés ... Regional) de Laredo, que prevé el desarrollo de suelo industrial en terrenos colindantes al municipio. Este proyecto lleva meses en el punto de mira de partidos y colectivos sociales, y para rechazarlo se ha creado también una plataforma de afectados que denuncia que se expropiarán 47 viviendas, ya que se prevé actuar sobre 515.000 metros cuadrados en la zona de La Pesquera.

Ahora es Colindres quien se pronuncia públicamente. Entre los 'peros' que le ponen al plan, los representantes municipales del término vecino argumentan que en ningún momento «se han solicitado informes técnicos al Ayuntamiento de Colindres» y presentan sus dudas sobre la caducidad de la Declaración de Interés, además de recordar que ni siquiera se ha publicado en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC).

Este Consistorio «conoce la necesidad de suelo industrial en la comarca y es favorable a localizar suelo industrial en Laredo», expresan en el documento que han difundido. No obstante, «consideramos que ese suelo industrial debe ser sostenible, factible económicamente y estar dotado de las infraestructuras adecuadas». Además de eso, alegan, «creemos que ese suelo industrial tiene que ser menor que el aprobado inicialmente, así como respetuoso y justo con los afectados y con las áreas residenciales cercanas».

De hecho, varias de las alegaciones presentadas están relacionadas con la falta de información pública, tanto a los propietarios de los terrenos afectados como a los municipios colindantes.

El realojo de los afectados Colindres ha incluido una alegación relativa a los realojos y a la previsión de Viviendas de Protección Oficial (VPO)en el caso de que el Gobierno de Cantabria lleve a cabo la ejecución del PSIR de Laredo. Además, añade otra alegación en la que se reclama el estricto cumplimiento de la ley, que obliga a poner a disposición de los afectados viviendas de similares características y condiciones a las actuales. Una premisa fundamental para los concejales del municipio colindrés.

En materia de medio ambiente, el desarrollo de este PSIR también ofrece dudas a la Corporación colindresa, que pone el acento en el «impacto ambiental que genera el hecho de que no esté terminado el saneamiento integral de la ría, la insuficiente capacidad del colector actual o que no exista un plan preventivo de vertidos» o, en su defecto, «una evaluación del impacto sobre el estuario y el propio municipio de Colindres».

Otra de las alegaciones presentadas tiene que ver con el riesgo de inundabilidad del terreno y otra más con la inexistencia de un estudio hidráulico sobre cómo pueden afectar las lluvias extremas al municipio. De hecho, también se alega que no exista un plan de control de escorrentías industriales, así como que no se hayan incorporado medidas adicionales de laminación.

Sobredimensionado

La Corporación de Colindres considera que este es un plan que prevé el desarrollo industrial de un espacio sobredimensionado sin haber justificado documentalmente las necesidades reales y la falta de infraestructuras necesarias. De hecho, otro de sus argumentos se centra en los riesgos de sufrir dificultades en el abastecimiento de agua.

Entre las alegaciones, se incluye una cuestión relativa al incremento de problemas de tráfico sobre un acceso viario a la zona que consideran insuficiente desde hace mucho tiempo. Y se advierte de las dificultades para acceder al Hospital Comarcal de Laredo y, por tanto, de la posible vulneración del derecho a la sanidad. Por último, el documento señala la afectación a terrenos del Dominio Público Marítimo Terrestre del PSIR, así como el cumplimiento de las exigencias de la Demarcación de Costas.

Finalmente, el Ayuntamiento presenta una alegación por posible inconstitucionalidad, ante la falta de compatibilidad urbanística; otra más relativa a la insuficiente justificación en la demanda sobredimensionada de suelo y su falta de equilibrio con el daño causado a los afectados y una relativa a la distancia mínima exigible a la zona residencial de Colindres.