Obras del Asón en Ampuero. A. Bringas

Ecologistas llevan a la Fiscalía la canalización del Asón en Ampuero para que determine si es legal

El grupo Ecología y Libertad acusa a la alcaldesa, el secretario y el arquitecto de autorizar la restauración fluvial sin los requisitos exigibles por ley, mientras el Consistorio responde que la actuación cuenta con autorización administrativa firme

Ana Bringas

Ana Bringas

Ampuero

Viernes, 24 de octubre 2025, 07:18

La asociación Ecología y Libertad ha presentado ante la Fiscalía Superior de Cantabria una denuncia por presunta «prevaricación urbanística» contra la alcaldesa de Ampuero, Amaya Fernández así como contra el secretario y el arquitecto municipales. El colectivo, con sede en Madrid, sostiene que el proyecto de restauración fluvial y reducción del riesgo de inundaciones del río Asón, promovido por el Consistorio y financiado con fondos europeos, se estaría ejecutando «sin las garantías urbanísticas y ambientales exigidas por la ley».

Según la denuncia, el Ayuntamiento habría impulsado las obras «de forma directamente ejecutable», sin tramitar licencias o títulos habilitantes adicionales, a pesar de su envergadura y del impacto en terrenos de titularidad privada. La asociación señala además «irregularidades en la gestión de las expropiaciones y en la delimitación del dominio público hidráulico».

Desde el Ayuntamiento de Ampuero han rechazado de plano las acusaciones y aseguran que la actuación «cuenta con autorización administrativa firme», obtenida tras un procedimiento reglado en el que intervinieron todos los órganos competentes. El Consistorio subraya que el proyecto fue revisado y autorizado por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, la Dirección General de Aguas y Puertos, Medio Ambiente, Patrimonio Histórico, Costas y ADIF, lo que garantiza su plena legalidad y su adecuación a la normativa técnica y ambiental vigente».

El Gobierno local recalca que el proyecto ha recibido el apoyo de más de 170 vecinos directamente afectados, quienes consideran la intervención «necesaria y de interés público». En este sentido, desde Ecología y Libertad subrayan que su postura «no es de oposición frontal» al proyecto, sino de exigencia de legalidad.

El colectivo reconoce que el objetivo de la obra es «loable y razonable», al buscar reducir el riesgo de inundaciones en Ampuero, pero insiste en que «no puede ejecutarse al margen de los procedimientos urbanísticos y ambientales preceptivos».

