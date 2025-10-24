La factura de basura en Colindres subirá de 4 a 6 euros trimestrales por la nueva normativa estatal

Ana Bringas Colindres Viernes, 24 de octubre 2025, 15:42 Comenta Compartir

Los vecinos de Colindres pagarán entre 4 y 6 euros más al trimestre por el servicio de recogida de basura, tras la aprobación de la nueva Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por el Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos. La medida fue aprobada en el último pleno municipal con los votos favorables del PSOE y el PRC, y el rechazo del PP.

El equipo de Gobierno socialista ha explicado que la subida responde a la exigencia de la normativa nacional, que obliga a los ayuntamientos a repercutir en los recibos el coste real del servicio de recogida y tratamiento de residuos. Según el portavoz del PSOE, se trata de «una subida pequeña en comparación con otros municipios de la zona».

La nueva ordenanza afectará al 98% de la población, que verá incrementada su factura entre uno y dos euros al mes, mientras que el 2% restante —hogares con mayor valor catastral— asumirá un coste algo superior.

El texto incorpora además una tarifa de generación, que vincula el importe final del recibo al volumen de residuos enviados al vertedero de Meruelo. El Ayuntamiento recuerda que una mejor gestión de la basura por parte de los vecinos, con el uso correcto de los contenedores y el reciclaje, podría traducirse en una reducción futura del precio del servicio.

El objetivo, según detallan desde el Ayuntamiento, es que quien genere menos residuos pague menos. De la misma manera, precisan que esta será la única tasa que se incrementará en 2026, y que el cambio se aplica «por obligación legal».

Bonificaciones

La nueva ordenanza contempla bonificaciones para aliviar el impacto de la subida a los colectivos con menos recursos. Así, quienes tengan el recibo domiciliado disfrutarán de una bonificación del 1,5% sobre el importe total. Además, las personas que perciban subsidio de desempleo, la Renta Social Básica, pensiones no contributivas o ayudas a la dependencia podrán beneficiarse de una reducción del 50% siempre que sus ingresos no superen una vez y media el IPREM, que es el indicador público que se utiliza para calcular el acceso a ayudas y prestaciones sociales. Por último, los mayores de 65 años que vivan solos y tengan una pensión inferior a 1.500 euros mensuales podrán obtener una bonificación del 20% en el recibo del servicio de recogida de basuras.