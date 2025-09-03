En las fiesta de Carasa este año, ni gata ni peluche La localidad de la Junta de Voto celebró los festejos sin representación simbólica en protesta por la ley que impide continuar con la tradición milenaria de soltar a un felino. La junta asegura que pedirá la declaración de BIC para recuperar la costumbre

Lucía Alcolea Santander Miércoles, 3 de septiembre 2025, 14:03

No hay tradición inquebrantable. Que se lo digan a los vecinos de Carasa, en Voto, que el pasado mes de agosto celebraron la fiesta de La Gata sin gata ni nada que se le parezca. «En señal de protesta», confirmaba este miércoles el alcalde pedáneo, Jesús San Emeterio. El pedáneo y los parroquianos protestaban porque es el segundo año que no pueden celebrar la tradición tal y como se ha estado haciendo en los últimos 540 años. La costumbre, medieval por cierto, era tal que así: «Se portaba una gata negra en procesión dentro de un transportín y al llegar a la plaza se la soltaba delante de los vecinos y dependiendo de la dirección que tomase el animal, se presagiaba una buena o mala cosecha».

Una práctica que, más allá de si se considera reprobable o no, se ha llevado a cabo durante cinco siglos, hasta que entró en contradicción con la Ley de Bienestar Animal y los defensores de la norma alzaron la voz en contra del supuesto maltrato que se infringía al felino. La amenaza de recibir una sanción de entre 50.000 y 200.000 euros disuadió a los representantes municipales y el año pasado decidieron que la fiesta, por supuesto, se hacía, pero sin una gata como representación simbólica. En su lugar, con un poco de sorna y mano izquierda, emplearon un peluche. Una gata negra que, como ser inanimado, no salió corriendo en dirección alguna. Se quedó en el suelo y la cosa, claro, perdió gracia y esencia.

Así que este año, no ha habido gata de verdad ni de mentira. «No hemos hecho nada, aunque el animal ha estado en espíritu, porque se ha hablado de la costumbre». Fue un festejo contenido en este aspecto, pero aspiran a cambiarlo. Desde la Junta de Voto «estamos realizando los trámites para declarar el evento Bien de Interés Cultural (BIC) -la Gata ya cuenta con la calificación de Interés Turístico Regional-, tomando como referencia la Vijanera de Silió«. En caso de que lo consigan, creen que, »introduciendo varios cambios en la fiesta, podremos volver a soltar a la gata«. Un felino vivo y coleando que vaticine el futuro de la siembra.

Entre los aspectos que habrá que modificar, el alcalde nombra algunos: «El animal tendrá que estar acompañado por un veterinario, no se le podrá soltar desde cierta altura, sino más bien posar en el suelo, y no deberá de haber mucha gente alrededor». Aún así, desde la junta insisten en que «a la gata nunca se le ha hecho daño», aunque «vamos a continuar respetando la ley». Si finalmente «y tras toda la tramitación, que lleva meses, logramos la declaración de BIC, pasará con la gata como con los toros, que se pueden seguir utilizando en este tipo de eventos».