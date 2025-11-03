Limpias aprueba una bonificación del 50% del IBI para familias numerosas Además, la edil Lorena Pérez asumirá dedicación exclusiva y una retribución de 1.365 euros netos mensuales para continuar los proyectos de accesibilidad, saneamiento e infraestructuras

Ana Bringas Limpias Lunes, 3 de noviembre 2025, 16:22

El Ayuntamiento de Limpias ha aprobado una bonificación del 50% en la cuota íntegra del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para las familias numerosas que posean su vivienda habitual en el municipio. La medida, propuesta por el equipo de Gobierno (PP) y aprobada en el pleno extraordinario celebrado el 31 de octubre, se aplicará a los inmuebles con un valor catastral inferior a 135.000 euros.

Para acceder a la bonificación, los solicitantes deberán cumplir varios requisitos: estar al corriente de sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento, ser titulares de la vivienda, tener en ella su residencia habitual —con todos los miembros empadronados— y disponer del título vigente de familia numerosa expedido por el Gobierno de Cantabria. La medida entrará en vigor en el próximo ejercicio fiscal y no tendrá carácter retroactivo.

Esta iniciativa se enmarca en la estrategia de alivio fiscal impulsada por la Concejalía de Economía y Hacienda, que incluye la rebaja de la tasa de vados, las bonificaciones al impuesto de construcciones y obras, y las reducciones del tipo del IBI aprobadas en 2024 y 2025.

En el mismo pleno, también se aprobó la dedicación exclusiva de la concejal de Obras, Infraestructuras, Servicios y Educación, Lorena Pérez, quien asumirá además las competencias de Medio Ambiente para continuar con proyectos como el del Arroyo Borrico, destinado a mejorar el saneamiento municipal. El alcalde, Ignacio Sainz, destacó la «dedicación y buenos resultados» de la edil, cuya retribución se fijará en 1.365 euros netos mensuales.