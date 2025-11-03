El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo del pleno de Limpias. A.B.

Limpias aprueba una bonificación del 50% del IBI para familias numerosas

Además, la edil Lorena Pérez asumirá dedicación exclusiva y una retribución de 1.365 euros netos mensuales para continuar los proyectos de accesibilidad, saneamiento e infraestructuras

Ana Bringas

Ana Bringas

Limpias

Lunes, 3 de noviembre 2025, 16:22

Comenta

El Ayuntamiento de Limpias ha aprobado una bonificación del 50% en la cuota íntegra del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para las familias numerosas que posean su vivienda habitual en el municipio. La medida, propuesta por el equipo de Gobierno (PP) y aprobada en el pleno extraordinario celebrado el 31 de octubre, se aplicará a los inmuebles con un valor catastral inferior a 135.000 euros.

Para acceder a la bonificación, los solicitantes deberán cumplir varios requisitos: estar al corriente de sus obligaciones tributarias con el Ayuntamiento, ser titulares de la vivienda, tener en ella su residencia habitual —con todos los miembros empadronados— y disponer del título vigente de familia numerosa expedido por el Gobierno de Cantabria. La medida entrará en vigor en el próximo ejercicio fiscal y no tendrá carácter retroactivo.

Esta iniciativa se enmarca en la estrategia de alivio fiscal impulsada por la Concejalía de Economía y Hacienda, que incluye la rebaja de la tasa de vados, las bonificaciones al impuesto de construcciones y obras, y las reducciones del tipo del IBI aprobadas en 2024 y 2025.

En el mismo pleno, también se aprobó la dedicación exclusiva de la concejal de Obras, Infraestructuras, Servicios y Educación, Lorena Pérez, quien asumirá además las competencias de Medio Ambiente para continuar con proyectos como el del Arroyo Borrico, destinado a mejorar el saneamiento municipal. El alcalde, Ignacio Sainz, destacó la «dedicación y buenos resultados» de la edil, cuya retribución se fijará en 1.365 euros netos mensuales.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Se vende aldea con 20 cabañas en Vega de Pas
  2. 2

    Vecinos de El Sardinero se posicionan también contra el derribo del Hotel París
  3. 3

    Una cántabra en la élite ganadera
  4. 4

    Una amortización a un ritmo de 2,4 millones anuales durante 29 años para sufragar el estadio
  5. 5

    «La economía cántabra está dopada por el ámbito público y no va a poder sostenerse»
  6. 6

    Vilaplana sobre Mazón: «Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre»
  7. 7

    El sorprendente caso del tramo del AVE en Palencia que revisa su precio a la baja
  8. 8

    Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»
  9. 9

    Santander, una mirada a la intrahistoria de lo cotidiano
  10. 10 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Limpias aprueba una bonificación del 50% del IBI para familias numerosas

Limpias aprueba una bonificación del 50% del IBI para familias numerosas