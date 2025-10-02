Limpias aprueba una rebaja del 4% en el IBI, la segunda del mandato

El Pleno del Ayuntamiento de Limpias aprobó en su última sesión ordinaria una nueva rebaja en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), propuesta por el ... equipo de gobierno municipal (PP). La medida supone la reducción del tipo de gravamen de los bienes urbanos del 0,52 al 0,50, lo que se traduce en un ahorro estimado del 4% en el recibo para los vecinos.

Según los populares, es la segunda rebaja aplicada a este impuesto en la presente legislatura, después de la primera reducción aprobada en septiembre de 2024, cuando el gravamen pasó del 0,54 al 0,52. La medida forma parte de la estrategia de alivio fiscal diseñada por la Concejalía de Economía y Hacienda, que prevé reducciones progresivas hasta 2027. En lo que va de mandato, la Corporación ha aprobado también otras modificaciones fiscales: en marzo, la reducción a la mitad de la tasa de vados; y en junio, nuevas bonificaciones en el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, tanto por motivos sociales, culturales o de fomento del empleo, como por actuaciones que mejoren la accesibilidad de personas con discapacidad.

Durante el pleno, el alcalde Ignacio Sainz informó, además, sobre varios proyectos en marcha, entre ellos la renovación del parque infantil de la ría, la mejora de la pista polideportiva del Colegio Rural Agrupado Asón y la sustitución de ventanas y puertas en las escuelas municipales.

Asimismo, destacó la redacción de un proyecto para renovar la acera entre el acueducto y San Roque, con un presupuesto estimado de 250.000 euros. Otro de los planes anunciados es el asfaltado de varios viales del municipio, con un coste aproximado de 230.000 euros financiados con fondos municipales.