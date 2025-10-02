El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Sede del Ayuntamiento de Limpias. DM

Limpias aprueba una rebaja del 4% en el IBI, la segunda del mandato

El tipo de gravamen de los bienes urbanos se recorta del 0,52 al 0,50 dentro del plan de alivio fiscal para los vecinos previsto hasta 2027

Ana Bringas

Ana Bringas

Jueves, 2 de octubre 2025, 02:00

El Pleno del Ayuntamiento de Limpias aprobó en su última sesión ordinaria una nueva rebaja en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), propuesta por el ... equipo de gobierno municipal (PP). La medida supone la reducción del tipo de gravamen de los bienes urbanos del 0,52 al 0,50, lo que se traduce en un ahorro estimado del 4% en el recibo para los vecinos.

