Media promete que la obra de la carretera de Seña no se retrasará más de dos meses El consejero defiende que la paralización se debe a un reajuste técnico por terreno inestable, que supone un incremento del 20% en el coste de la obra, mientras que los vecinos no se fían de los plazos y amenazan con movilizarse

Ana Bringas Limpias Martes, 14 de octubre 2025, 13:44

Las obras de mejora de la carretera autonómica que conecta el Alto de Laredo con la localidad de Seña, en Limpias, siguen generando malestar entre los vecinos por su prolongada paralización. El consejero de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, aseguró este lunes en el Parlamento de Cantabria que la actuación terminará «en plazo o, como mucho, uno o dos meses más tarde de lo previsto», y precisó que la finalización de los trabajos está previsto para el 28 de febrero de 2026 si bien el reajuste técnico por terreno inestable supone un incremento del 20% en el coste del proyecto.

El popular respondió así a una pregunta formulada por el grupo Vox, que denunció la «parálisis, el abandono y la peligrosidad» del vial. El consejero replicó que «peligroso es no haber arrancado las obras a pesar de haberlas prometido mil veces».

Según explicó, durante la ejecución de la obra la empresa adjudicataria -la UTE Eiffage Infraestructuras S.A. y Global Tektia S.L.- detectó una variación en las mediciones previstas y la necesidad de definir nuevas unidades constructivas no contempladas en el proyecto inicial. «Durante este tiempo hemos estado en contacto permanente con la empresa para redefinir las necesidades que tenía la obra y que era necesario cambiar», indicó el consejero.

Así, señaló que el pasado 21 de julio se firmó el contrato para la redacción del proyecto modificado, que prevé un incremento del coste de la obra de al menos un 20%. Los ajustes afectan principalmente a los muros de escollera y trabajos de excavación, ya que el terreno resultó más inestable de lo previsto. «Ahora la actuación es más importante y más costosa porque hay que colocar muchas más toneladas de piedra de las contempladas inicialmente», subrayó Media.

«Los técnicos me dicen que se mantiene el plazo inicial de 18 meses y, en el caso de ampliarse por el modificado, sería solo uno o dos meses más», aseguró. Sin embargo, el alcalde pedáneo de Seña, Jesús Ríos, se muestra escéptico ante las palabras del consejero y advierte de que la paciencia de los vecinos se agota.

El pedáneo anunció que la Junta Vecinal celebrará una sesión extraordinaria si en los próximos 15 días no hay movimientos visibles en la obra. En la cita decidirán si organizan movilizaciones vecinales.

Cabe recordar que la obra lleva parada desde julio y en este momento es de tierra, lo que ya ha provocado varios incidentes a los vecinos.