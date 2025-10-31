El mercado de Todos los Santos de Arredondo se celebrará este sábado sin animales La feria no contará con exposición ni venta de ganado debido a la dermatosis nodular contagiosa, pero se instalarán en el pueblo más de 200 puestos artesanos

Ana Bringas Arredondo Viernes, 31 de octubre 2025, 16:37

Arredondo se prepara ya para celebrar la feria de Todos los Santos y lo hace mirando al cielo. Las lluvias previstas para este sábado amenazan con trastocar la afluencia a la cita, aunque a los visitantes habituales nunca les ha importado demasiado sacar el paraguas para acudir al tradicional mercado. Lo que sí es un lastre este año es la imposibilidad de contar con exposición y venta de ganado a causa de la dermatosis nodular contagiosa, una enfermedad que, aunque afecta exclusivamente al ganado bovino y en la feria de Arredondo el más común es el caprino, ha obligado al Gobierno regional a tomar medidas contundentes ante la propagación del virus en el norte peninsular.

El alcalde de la localidad, Leoncio Carrascal (PRC), remarca que la feria de este sábado no se cancela y que habrá actividades para suplir la falta de ganado, además de los más de 200 puestos de venta con productos de todo tipo de artesanías, textiles, calzado, dulces, quesos y miel. Todo para atraer a los visitantes a la cita a pesar de las restricciones sanitarias impuestas al ganado.

No es la primera vez que esto ocurre. El año pasado la feria se desarrolló con normalidad pero esta situación ya se tuvo que enfrentar hace dos años, en 2023, cuando no pudo haber ganado a causa de otra enfermedad. En aquella ocasión las calles del municipio se llenaron de igual manera de curiosos que no quisieron faltar a una cita anual que no muchos no se pierden.

En esta edición, Carrascal ha subrayado la importancia de la feria de Todos los Santos para el municipio y la comarca tanto por su valor histórico como por su impacto económico. En este sentido, ha animado a vecinos y visitantes a acudir al evento.