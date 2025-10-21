El Mundo Antiguo vuelve a Colindres con el IV Congreso Internacional de la UNED Se celebrará del 23 al 25 de octubre con una programación ampliada

Ana Bringas Colindres Martes, 21 de octubre 2025, 18:58

El IV Congreso Internacional y Multidisciplinar sobre el Mundo Antiguo (CIMMA) se celebrará en Colindres los días 23, 24 y 25 de octubre, con una temática centrada en los viajes, el comercio y los intercambios en la Antigüedad.

La localidad, que alberga una de las sedes de la UNED en Cantabria, volverá a convertirse en punto de encuentro para investigadores y público interesado en las civilizaciones antiguas. Los participantes podrán asistir tanto de manera presencial como online en directo, y este año el congreso amplía su duración con una jornada adicional para dar cabida al creciente número de comunicaciones, reflejo del éxito que obtiene en cada edición.

El alcalde de Colindres, Javier Incera, ha agradecido a la UNED la elección del municipio como sede un año más, destacando que «cada año vemos cómo crecen las matriculaciones y el interés que este congreso suscita entre el público. Para Colindres es una cita importantísima, ya que hablamos de un congreso internacional que se ha convertido en un referente nacional e incluso internacional en el ámbito de las humanidades».

En la misma línea, la concejal de Educación, Yolanda Arce, ha subrayado «la importancia de que la UNED apueste cada año por celebrar este evento en Colindres, que acoge una de las dos sedes que la Universidad a Distancia tiene en la región».

Por cuarto año consecutivo, el CIMMA Colindres se consolida como un espacio de intercambio de conocimiento científico, reuniendo a especialistas nacionales y extranjeros cuyas investigaciones abordan las grandes civilizaciones de la Antigüedad —Próximo Oriente, Egipto, Grecia y Roma— desde disciplinas tan diversas como la Arqueología, el Arte, el Derecho, la Filología, la Filosofía, la Antropología o la Historia.

Gracias a la colaboración entre la UNED y el Ayuntamiento de Colindres, la matrícula es gratuita para las personas empadronadas en el municipio. Además, el programa incluye una actividad complementaria que permitirá a los asistentes descubrir el Camino Real de Colindres y la Encina de San Roque en una ruta guiada integrada en la programación del congreso.