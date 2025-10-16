Nuevos análisis confirman que el agua es potable en Ruesga El alcalde asegura que el suministro «está bien y siempre lo ha estado», mientras el PSOE acusa al Consistorio y Aquarbe de ocultar información

Ana Bringas Jueves, 16 de octubre 2025, 07:40

Los nuevos análisis realizados por Sanidad han confirmado que el agua de todos los municipios de Ruesga es potable y está correctamente clorada, poniendo fin a la polémica surgida en los últimos días tras la denuncia del PSOE local sobre la calidad del suministro en Matienzo.

El alcalde Juan Ramón Ochoa (PRC) ha asegurado que los resultados «demuestran que el agua está bien y siempre lo ha estado», aunque admite que desconoce por qué los primeros análisis reflejaron la presencia de la bacteria Escherichia coli. «Igual tomaron la muestra de una red contaminada, pero no de la general», señaló ayer el primer edil, que no reconoce esos resultados.

Por su parte, el portavoz socialista en el Ayuntamiento Juan Carlos Urresti criticó las declaraciones del alcalde y defendió la fiabilidad de los primeros análisis. «Dudar de las muestras que toma Sanidad es ofender a los técnicos, que saben lo que hacen. El Ayuntamiento y Aquarbe han mentido mientras el agua estaba contaminada y no han hecho nada», afirmó.

Ochoa defendió la actuación del Consistorio y ha insistido en que no se ha producido ningún problema sanitario entre los 205 vecinos de Matienzo. «Si fuera así y lo hubiéramos sabido, habríamos puesto un bando. Somos los primeros que queremos velar por la salud de nuestros vecinos», sostuvo, subrayando al mismo tiempo que el Ayuntamiento ha estado «en contacto constante con Aquarbe» para asegurar la calidad del agua.

El regidor considera que se trata de una polémica «artificial» que «ha alarmado a la gente sin necesidad». «Tengo claro que el agua está bien. En ningún momento ha estado contaminada», zanja. En este sentido, el alcalde remarca que el nivel de cloro en el agua «debe situarse entre 0 y 0,2», y advierte de que un exceso puede resultar perjudicial para la salud, por lo que estima que «es mejor menos que más».

Falta de transparencia

El socialista Urresti insiste en que, según la información inicial del SINAC, el agua de Matienzo no era apta para el consumo y que, además, en todos los municipios excepto Ogarrio el agua no estaba clorada.

«No se puede tolerar la falta de transparencia en un tema que afecta a la vida y a la salud de los vecinos», insistió. Así, recuerda que fue él quien contactó directamente con el SINAC (organismo oficial nacional de control del agua) y que ni el Ayuntamiento ni Aquarbe habían hecho gestiones ante la sospecha de contaminación. Este episodio llega tras un problema similar registrado en septiembre en Mentera-Barruelo, donde también se detectaron incidencias en la calidad del agua de la red de abastecimiento que también denunció el PSOE. En aquel caso, los análisis revelaron la presencia de bacterias en el suministro.