Protesta por los molinos eólicos proyectados en Molledo. DM
Ruesga

Plantados 29.703 árboles para reforestar el Monte de la Sierra

La Consejería de Medio Ambiente ha ejecutado la restauración ecológica y la corrección hidrológica de más de 45 hectáreas con una inversión de 359.481 euros de Europa

Lucía Alcolea

Lucía Alcolea

Santander

Jueves, 25 de septiembre 2025, 02:00

Nada menos que 29.703 ejemplares. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha llevado a cabo la plantación de varios miles de árboles para ... reforestar 45,67 hectáreas del Monte de la Sierra, entre los municipios de Ruesga y Ramales de la Victoria. La actuación, que también ha conllevado la corrección hidrológica de la zona, se ha realizado con cargo a una inversión de 359.481 euros de los fondos europeos y ha requerido de nueve meses de trabajos.

