Plantados 29.703 árboles para reforestar el Monte de la Sierra

Nada menos que 29.703 ejemplares. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha llevado a cabo la plantación de varios miles de árboles para ... reforestar 45,67 hectáreas del Monte de la Sierra, entre los municipios de Ruesga y Ramales de la Victoria. La actuación, que también ha conllevado la corrección hidrológica de la zona, se ha realizado con cargo a una inversión de 359.481 euros de los fondos europeos y ha requerido de nueve meses de trabajos.

El consejero del área, Roberto Media, visitó ayer el resultado de los mismos acompañado de los alcaldes de Ruesga y Ramales, Jesús Ramón Ochoa y César García, respectivamente. La mayoría de las especies plantadas son abedules -también encinas y sauces en zonas húmedas- que permitirán la absorción de más de 6.100 toneladas de carbono, según han concretado desde la Consejería.

En los mismos términos, «se han colocado especies herbáceas leñosas de rápida colonización y poder tapizante a través de la siembra de una mezcla de gramíneas y especies leñosas». A la vez se han instalado infraestructuras temporales para la reducción de la escorrentía, con el objetivo de minimizar la erosión en la zona. En su visita al lugar, el consejero ha destacado un mal dato que resulta relevante y es que este espacio natural «ha sufrido nueve incendios en los últimos quince años». En base a esta situación, Media ha hecho un llamamiento a la ciudadanía: «De nada sirven estas inversiones si luego no se respetan».

Al mismo tiempo ha expresado su deseo de que este entorno «pueda recuperar en los próximos años la calidad ambiental que tuvo en su origen». En este sentido, los dos regidores municipales, que han mostrado su satisfacción por la ejecución de estos trabajos, han solicitado también que la actuación sea «respetada» para poder ver en el futuro los resultados esperados. En el encuentro, Media ha mencionado las obras de mejora de la carretera de la Alcomba que está ejecutando su Consejería, «que estarán finalizadas en otoño de 2026» y que cuentan con una inversión de 2.845.000 euros del Gobierno regional.

Cinco espacios degradados

Media ha puesto en valor el trabajo de la Dirección General de Medio Ambiente por haber conseguido impulsar la restauración de cinco espacios degradados y mineros de la región, en un total de siete municipios, movilizando casi 12 millones de euros de fondos europeos.

Al mismo tiempo, el consejero ha agradecido tanto a los ayuntamientos como a las juntas vecinales implicadas, su colaboración para poder llevar a cabo estas actuaciones, con el apoyo de la comunidad local que también se implica en estos proyectos.