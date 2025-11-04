El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Pleno de Limpias. A. Bringas

El PSOE de Limpias critica que el PP apruebe «con nocturnidad» subir el sueldo de la teniente de alcalde

Los socialistas denuncian que Lorena Pérez pasa de cobrar 10.836 a 25.500 euros anuales por su cambio de dedicación exclusiva | El alcalde, Ignacio Sainz (PP) defiende que el aumento de salario es «justo y necesario» y alaba el trabajo desarrollado por su edil

Ana Bringas

Ana Bringas

Limpias

Martes, 4 de noviembre 2025, 18:23

El PSOE de Limpias ha criticado que el Partido Popular aprobara «a espaldas de los vecinos» una dedicación exclusiva para la teniente de alcalde y ... concejala de Obras, Lorena Pérez, quien pasará de cobrar 10.836 euros brutos anuales con dedicación parcial a 25.500 euros por una jornada completa.

