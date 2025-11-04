El PSOE de Limpias critica que el PP apruebe «con nocturnidad» subir el sueldo de la teniente de alcalde

El PSOE de Limpias ha criticado que el Partido Popular aprobara «a espaldas de los vecinos» una dedicación exclusiva para la teniente de alcalde y ... concejala de Obras, Lorena Pérez, quien pasará de cobrar 10.836 euros brutos anuales con dedicación parcial a 25.500 euros por una jornada completa.

El portavoz socialista, César Canales, denunció este martes que el equipo de Gobierno del PP, encabezado por el alcalde Ignacio Sainz, incluyó esta medida «con nocturnidad y alevosía» en el pleno extraordinario del 31 de octubre, una sesión que, según explicó, «debería haberse reservado para asuntos urgentes o inaplazables», pero lamentó que esa premura fuese «subir el sueldo a la teniente de alcalde», añadió.

Canales consideró «curioso» que el PP local «critique las subidas del Salario Mínimo Interprofesional impulsadas por el Gobierno de España mientras aprueba aumentos salariales para sí mismo». Según el PSOE, entre el alcalde y la teniente de alcalde percibirán casi 55.000 euros brutos anuales, cifra que asciende a 88.000 euros al sumar las dedicaciones parciales del resto del equipo de Gobierno. «Queda claro que algunos han llegado para vivir del Ayuntamiento», afirmó el portavoz socialista.

Una dedicación «justa y necesaria»

Por su parte, el alcalde, Ignacio Sainz, defendió en pleno la modificación y aseguró que la dedicación exclusiva de Lorena Pérez es «justa y necesaria» por «la dedicación, el volumen de trabajo afrontado hasta ahora y los buenos resultados obtenidos». Explicó que la concejala asumirá también las competencias de Medio Ambiente, con el objetivo de impulsar el proyecto del arroyo Borrico, una de las soluciones para paliar los vertidos en el municipio.

Sainz repasó los logros y los resultados del trabajo de la edil en áreas como Obras, Infraestructuras, Servicios y Educación, mencionando las actuaciones realizadas en el CRA Asón -con mejoras en seguridad y mantenimiento- y las iniciativas para hacer de Limpias «un municipio más accesible para peatones, mayores y personas con movilidad reducida».

«Desde el equipo de Gobierno consideramos esta modificación justa por el esfuerzo y el compromiso demostrado. Muchos vecinos y vecinas nos han trasladado su reconocimiento al trabajo de Lorena Pérez», señaló el regidor, quien precisó que la concejala percibirá 1.365 euros netos mensuales por el desempeño de sus funciones.

El pleno en el que se aprobó la nueva dedicación de la edil sirvió también para aprobar una bonificación del 50% del IBI para familias numerosas con vivienda habitual en Limpias, una medida presentada por el equipo de Gobierno dentro de su estrategia de alivio fiscal.