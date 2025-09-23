Rasines celebra este sábado su feria ganadera La cita contará con una entrada de 1.400 reses y reunirá a 78 ganaderías de toda la zona. En paralelo, habrá un programa festivo y se celebra una suelta de becerros en su plaza de toros

Ana Bringas Rasines Martes, 23 de septiembre 2025, 19:36

Rasines celebrará este sábado. 27 de septiembre, la III Feria Ganadera en honor a los Santos Mártires San Cosme y San Damián, con la participación de 78 ganaderías, que reunirán un total de 1.400 cabezas de ganado de muchas razas, entre bovino, ovino, caprino y equino

Las actividades comenzarán a las 8.30 horas con la entrada del ganado al recinto ferial. A partir de las 11.00 horas se repartirá asado de cerdo con un donativo de tres euros. Al mediodía, tendrá lugar la misa en la Ermita de los Santos Mártires, cantada por las Panchoneras de Laredo, y media hora después, se entregarán campanos a las ganaderías participantes.

Por la tarde, de 17.00 a 20.30 horas, los más pequeños podrán disfrutar de hinchables en la plaza de toros, mientras que, a las 20.00 horas, se celebrará una romería a cargo del grupo Solo Saxo en la campa de los Mártires, seguida, a las 23.00 horas, por la suelta de becerros en la plaza de toros. La jornada concluirá a medianoche con una macrodiscoteca en la misma campa.

El Ayuntamiento de Rasines ha informado de que en esta edición se habilitarán zonas de aparcamiento específicas, incluido un espacio reservado para personas con movilidad reducida en el aparcamiento del gimnasio, ubicado cerca del recinto ferial. Además, se instalarán puestos de alimentación en el aparcamiento del consultorio médico para ofrecer un servicio adicional a vecinos y visitantes.