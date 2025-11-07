Rasines vuelve a licitar la gestión del Centro de Día tras quedar desierto el concurso La principal novedad del nuevo proceso es la ampliación de la concesión a ocho años, con dos más de prórroga, para favorecer la viabilidad del servicio

Ana Bringas Rasines Viernes, 7 de noviembre 2025, 11:28 | Actualizado 11:37h.

La puesta en marcha del Centro de Día de Rasines se complica. El Ayuntamiento ha vuelto a sacar a licitación la concesión del servicio de explotación de la instalación municipal por segunda vez, después de que el procedimiento anterior quedara desierto. Según explica el alcalde, Sergio Castro (PRC), en la primera convocatoria solo se presentó una empresa, pero no llegó a completar la documentación requerida, lo que obligó a declarar desierto el concurso.

El nuevo anuncio de licitación, publicado el 5 de noviembre en la Plataforma de Contratación del Sector Público, mantiene el procedimiento abierto y de tramitación urgente, aunque incorpora cambios en las condiciones. Entre ellos, destaca la ampliación del periodo de concesión, que pasa ahora a ser de ocho años, con la posibilidad de dos años adicionales de prórroga.

El contrato, destinado a la explotación del Centro de Día ubicado en el barrio La Gerra, cuenta con un valor estimado de 5.000 euros y un presupuesto base de licitación de 6.050 euros IVA incluido. Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el 18 de noviembre a las 14:00 horas en el propio Ayuntamiento.

Castro confía en que esta vez el proceso concluya con éxito, y subraya que los ajustes introducidos buscan facilitar la participación de empresas especializadas. El Centro de Día, orientado a la atención de personas dependientes y la prestación de servicios sociosanitarios, se encuentra en el mismo edificio que el gimnasio municipal, inaugurado en 2025.

El inmueble, que alberga ambos servicios, se ha construido en una parcela céntrica situada junto al consultorio médico y la farmacia, un terreno donado en 2019 por Carmen, una mujer con raíces en Rasines pero residente en Estados Unidos.

Las instalaciones del nuevo centro incluyen vestuarios, baños adaptados, una sala multiusos para actividades, comedor, cocina y un amplio recibidor. Una vez en funcionamiento, podrá atender a 14 usuarios y generará cuatro puestos de trabajo.resi