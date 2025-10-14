El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Ruesga pide aclaraciones a Sanidad tras la denuncia del PSOE por la mala calidad del agua en Matienzo

El alcalde asegura que el agua es potable mientras los soclalistas sostienen que en algún pueblo «no es apta para el consumo humano»

Ana Bringas

Ruesga

Martes, 14 de octubre 2025, 16:27

El Ayuntamiento de Ruesga ha solicitado aclaraciones a la Consejería de Sanidad tras las declaraciones del secretario general del PSOE local, Juan Carlos Urresti, quien ha denunciado que los vecinos de Matienzo estarían consumiendo agua «no apta para el consumo humano por la presencia de bacterias», según los primeros análisis del Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo (SINAC).

Urresti sostiene que los exámenes realizados detectaron la bacteria Escherichia coli, entre otras, y ha criticado que «el Ayuntamiento no haya informado oficialmente a los vecinos ni emitido un bando municipal advirtiendo del riesgo». Además, ha asegurado que Sanidad no ha podido contactar con el Consistorio ni con la empresa gestora del servicio, Aquarbe, para comentar esta situación.

El alcalde de Ruesga, Juan Ramón Ochoa (PRC), ha rechazado las acusaciones y ha afirmado que el agua de Matienzo es potable. «No sabemos de dónde se han tomado las muestras, pero hay fuentes que no forman parte de la red pública y puede haber habido un error. Si el agua no fuera potable, habríamos avisado».

Ochoa ha explicado que el Ayuntamiento ha pedido aclaraciones a Sanidad y que se encuentra «a la espera de los resultados de nuevos análisis» para confirmar el estado actual del agua en la zona.

Mientras tanto, el PSOE insiste en la gravedad de la situación. «Se trata de la salud de 200 vecinos, entre ellos personas mayores y niños, y creemos que el Ayuntamiento no está siendo transparente en un tema de salud pública tan importante como este».

