Tecnología led para el alumbrado público de Guriezo e instalaciones deportivas de Colindres El Gobierno regional se ha gastado 100.000 en renovar estas instalaciones, una medida con la que espera un importante ahorro a futuro

S. E. Santander Jueves, 6 de noviembre 2025, 17:57 Comenta Compartir

La Consejería de Industria ha gastado cerca de 100.000 euros en dos obras para mejorar la eficiencia energética en la zona oriental de la región. En el alumbrado público de Guriezo se ha introducido la tecnología led, al igual que en la piscina cubierta y el campo de fútbol de Colindres.

Según ha contado el Gobierno regional, a petición del Ayuntamiento de Guriezo se ha procedido a la reposición completa de la iluminación existente a lo largo de la carretera CA-151, a su paso por el municipio.

Todo ello con el objetivo de reducir el consumo eléctrico y las emisiones de dióxido de carbono, aumentar la eficiencia lumínica y la seguridad vial, disminuir el mantenimiento y las averías y mejorar la integración estética del alumbrado en el entorno urbano y rural.

Por otro lado, la Consejería de Industria ha sustituido las luminarias de la piscina cubierta y el campo de fútbol de Colindres, también por modelos de tecnología led, con el fin de reducir el consumo eléctrico y mejorar la eficiencia energética de estas instalaciones deportivas municipales.