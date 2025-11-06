El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Tecnología led para el alumbrado público de Guriezo e instalaciones deportivas de Colindres

El Gobierno regional se ha gastado 100.000 en renovar estas instalaciones, una medida con la que espera un importante ahorro a futuro

S. E.

Santander

Jueves, 6 de noviembre 2025, 17:57

Comenta

La Consejería de Industria ha gastado cerca de 100.000 euros en dos obras para mejorar la eficiencia energética en la zona oriental de la región. En el alumbrado público de Guriezo se ha introducido la tecnología led, al igual que en la piscina cubierta y el campo de fútbol de Colindres.

Según ha contado el Gobierno regional, a petición del Ayuntamiento de Guriezo se ha procedido a la reposición completa de la iluminación existente a lo largo de la carretera CA-151, a su paso por el municipio.

Todo ello con el objetivo de reducir el consumo eléctrico y las emisiones de dióxido de carbono, aumentar la eficiencia lumínica y la seguridad vial, disminuir el mantenimiento y las averías y mejorar la integración estética del alumbrado en el entorno urbano y rural.

Por otro lado, la Consejería de Industria ha sustituido las luminarias de la piscina cubierta y el campo de fútbol de Colindres, también por modelos de tecnología led, con el fin de reducir el consumo eléctrico y mejorar la eficiencia energética de estas instalaciones deportivas municipales.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Feijóo propone en Santander que los autónomos también puedan trabajar por cuenta ajena
  2. 2

    Los médicos descartan ya la repatriación del cántabro ingresado en Vietnam: «Su estado es crítico»
  3. 3

    Merkamueble desaparece tras menos de tres años en Santander y da paso a Mueblex
  4. 4

    Cartes cobrará este año por el Parque Mágico de la Navidad
  5. 5

    Atención, simulacro: esta noche se recreará un accidente con incendio en el túnel de la S-10 en Maliaño
  6. 6

    El emérito pasa factura a la Reina y Sánchez
  7. 7

    Zuloaga denunció a la exinterventora de Noja por falsificar su firma de alcalde de Bezana
  8. 8

    Condenan al juez de vigilancia penitenciaria de Cantabria a devolver 82.341 euros
  9. 9

    Un exetarra contrata a Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao
  10. 10

    El 100% de la plantilla de Prysmian secunda la huelga por el despido de ocho trabajadores en Muriedas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Tecnología led para el alumbrado público de Guriezo e instalaciones deportivas de Colindres