Zona de Bezana en la que se va a actuar. DM

Bezana mejora una de las calles más transitadas de Soto de la Marina

La actuación, en la calle Cervantes, consistirá en ensanchar las aceras, sustituir las baldosas y construir rebajes en los pasos de peatones, además de reordenar los contenedores

Lucía Alcolea

Lucía Alcolea

Santander

Martes, 4 de noviembre 2025, 16:22

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana ha adjudicado a la empresa Senor las obras de mejora y accesibilidad de la calle Cervantes, en Soto de la Marina, uno de los viales que más tránsito soporta. En este caso, se actuará en un tramo de 395 metros, ubicado en la intersección de la calle Cervantes con la CA-231, en dirección al norte. El desembolso es de 209.633 euros (más IVA) y el plazo de ejecución es de cuatro meses.

La intervención contempla la creación de un itinerario peatonal accesible, la ampliación de las aceras hasta una anchura de 2,5 metros y la renovación completa del pavimento. Asimismo, se procederá a la sustitución de las baldosas deterioradas, la construcción de nuevos rebajes en los pasos de peatones y la reubicación de parte de los contenedores de basura para facilitar el tránsito de personas con movilidad reducida.

El proyecto incluye también la renovación del alumbrado público mediante la ejecución de una nueva red canalizada que mejorará la eficiencia y la iluminación de toda la vía. La alcaldesa Carmen Pérez ha destacado que, con esta actuación, el equipo de Gobierno continúa avanzando en su compromiso con la accesibilidad y la inclusión, así como en la mejora de los espacios públicos. «La intervención en la calle Cervantes responde a una demanda vecinal y permitirá modernizar una zona muy transitada, dotándola de unas condiciones más seguras, cómodas y acordes a las necesidades actuales».

