200 libros encuentran una nueva casa en Los Corrales La Asociación de Amigos de la Biblioteca se echó a la calle para dar una segunda oportunidad a ejemplares que ya no tenían cabida en sus estanterías

Cerca de 200 libros de la Biblioteca Municipal de Los Corrales de Buelna han encontrado una nueva casa donde tener una segunda oportunidad. La Asociación de Amigos de la Biblioteca se echó a la calle este fin de semana para dar una nueva vida a ejemplares que ya no tenían cabida en sus estanterías por estar repetidos. El presidente de la asociación, Roberto del Val, agradeció la buena acogida de una iniciativa que cada vez que se pone en marcha consigue su objetivo, poner en buenas manos ejemplares de todos los estilos y para todos los públicos por tan solo un euro, una forma de fomentar la lectura que repite el éxito de anteriores ediciones.

Aurora Solar se acercó por la mañana a las mesas y expositores llenos de libros para reconocerse «sorprendida» por la «variedad y actualidad de muchas de las novelas que he visto». «Me habría llevado todas», decía, tras meter en la bolsa las dos elegidas«.

Los miembros de la Asociación de Amigos de la Biblioteca, único colectivo con ese cometido en Cantabria, se fueron turnando a lo largo de la mañana, incluso tuvieron que hacer un cambio rápido de las mesas cuando amenazó lluvia, pasando de la plaza de la Constitución a la entrada de la biblioteca, lugar a resguardo que permitió que los expositores siguieran a la vista de cualquier paseante despistado. Lo explicó Roberto del Val, «preferimos estar a la vista, que la gente nos vea y se acerque, porque si nos metemos dentro del edificio solo llegaremos a la gente que ya conoce y usa la biblioteca».

La iniciativa «ha llegado a muchos aficionados a la lectura y otros que no lo eran»

Una oportunidad perfecta a un precio inigualable «para regalar libros e ilusión», como había adelantado una de las responsables del servicio, Consuelo Payno. Con ella estuvieron el primer teniente de alcalde, Javier Conde, y la concejala de Educación, Cultura y Turismo, María Ángeles Lombilla, avalando un Mercadillo de Navidad «que ha llegado a muchos aficionados a la lectura y otros que no lo eran, de todas las edades, todos interesados en los ejemplares que se han puesto a la venta», dijo Lombilla.

Javier Conde incidió en la importancia de «aprovechar al máximo el gran fondo bibliográfico de la biblioteca para llegar a los hogares a un precio más que asequible para todos».