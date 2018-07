IU acusa al gobierno de Los Corrales de «vulnerar deliberadamente» sus derechos municipales Última sesión plenaria celebrada por la Corporación de Los Corrales El PP presentó una quincena de ruegos y preguntas en la última sesión plenaria antes de las vacaciones NACHO CAVIA Los Corrales de Buelna Viernes, 27 julio 2018, 19:15

La Corporación de Los Corrales de Buelna se reunió este jueves en la última sesión plenaria ordinaria antes de llegar las vacaciones de verano, una sesión marcada por el alegato de la concejala de Izquierda Unida, Elsa Salas, denunciando al equipo de gobierno (PSOE-PRC) por «vulnerar deliberadamente», dijo, sus derechos como concejal.

Fue más allá al asegurar que «en los últimos meses se han traspasado muchas líneas rojas», aludiendo a que, tras el pleno ordinario de mayo, la alcaldesa socialista «vertió numerosas injurias sobre mí«. También tras ese pleno afirmó que pudo oír »con voz clara y contundente« a la alcaldesa »dar instrucciones a su equipo de gobierno para atacar a IU mientras yo me encontraba, fortuitamente, al otro lado de la puerta«.

Pidió «respeto y seriedad» y se dirigió al gobierno local solicitando «que dediquen todas sus fuerzas a buscar soluciones para los vecinos, no dediquen ni un solo segundo más a atacar a la oposición, asuman la responsabilidad, porque la mejor manera de callar a la oposición es solucionando los problemas del municipio y si ustedes hacen su trabajo no tendrán críticas, esa es la forma de callar a la oposición y no privándoles de la asistencia a las reuniones o atacando cada vez que reciben una pregunta incomoda, no dediquen ni un segundo más a IU, por favor, dedíquenselo al municipio, a atender las demandas de los vecinos», terminó.

En la misma sesión se debatieron más de una quincena de ruegos y preguntas presentados por el PP, entre otros asuntos la «falta de previsión» del equipo de gobierno respecto a los vecinos del barrio de San Andrés tras la demolición del puente del Matadero, lo que ha incrementado notablemente el tráfico en ese barrio. El PP afirmó que esa situación «se le ha ido de las manos al gobierno» y ha generado «una situación de caos y preocupación entre los vecinos», además de «intranquilidad».

En su intervención, la portavoz del PP, Mercedes Toribio, advirtió de la «discordancia» en los límites de altura y de peso para los vehículos en las entradas a San Andrés y alertó del riesgo de atropellos, recordando que ya ha habido un accidente en el puente.

El PP también solicitó la instalación de una pasarela paralela al puente de San Andrés para «garantizar la seguridad de los peatones, que se fijen las barandillas del puente que están sueltas, y que se cree una comisión con Tráfico, Guardia Civil y Policía Local, que estudie y regule debidamente la situación, ya que actualmente es un caos».

En esa misma sesión plenaria, sin ningún voto en contra, se aprobaron todos los puntos del orden del día, desde el proyecto inicial de reforma del parque Juan XXIII, con un presupuesto de 48.000 euros, al nuevo inventario municipal de bienes muebles e inmuebles, en este caso con la abstención de la oposición, que reconoció no haber tenido tiempo para estudiar los cinco tomos de los que costa ese nuevo inventario municipal. En la sesión también se presentó una moción conjunta de felicitación a varios deportistas locales por sus últimos éxitos.

Al término de la sesión desde el equipo de gobierno el portavoz regionalista, Luis Ignacio Argumosa, negó tajantemente el haber recibido instrucciones para atacar a IU por parte de la Alcaldía y la propia alcaldesa socialista, Josefina González, negó la acusación y aseguró que su «única preocupación y prioridad» es, dijo, «gestionar los problemas de los vecinos y no ocuparme de las cargas de los grupos de la oposición».

Argumosa también apuntó que «a veces lo que se escucha tras una puerta puede inducir a error, bien porque se haya oído mal o porque se saque de contexto«, señaló.